Смольный поспорил с синоптиками. Он считает, что прошедшая зима в Петербурге оказалась морознее предыдущей

Средняя температура воздуха в минувшую зиму в Петербурге составила -1,2°С. Год назад показатель составил — 0,7°С. Цифрами с «Фонтанкой» 15 марта поделились в комитете по энергетике.

По данным ведомства, наименьшая температура была зафиксирована 8 января -17,3°С и 23 февраля — 16,3 °С. Если руководствоваться официальными цифрами, получается, что в городе холодает несколько лет подряд. Напомним, зима 2020/2021 прошла со средней температурой + 0,5°С, а за год до этого — c температурой +2,6 °С.