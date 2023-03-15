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    Смольный поспорил с синоптиками. Он считает, что прошедшая зима в Петербурге оказалась морознее предыдущей

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    Средняя температура воздуха в минувшую зиму в Петербурге составила -1,2°С. Год назад показатель составил — 0,7°С. Цифрами с «Фонтанкой» 15 марта поделились в комитете по энергетике.

    По данным ведомства, наименьшая температура была зафиксирована 8 января -17,3°С и 23 февраля — 16,3 °С. Если руководствоваться официальными цифрами, получается, что в городе холодает несколько лет подряд. Напомним, зима 2020/2021 прошла со средней температурой + 0,5°С, а за год до этого — c температурой +2,6 °С.

    При этом ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что минувшая зима была теплее нормы и теплее двух предыдущих. По его данным, средняя температура составила -2,8 °С.

    В последние дни погода в Петербурге ставит разнообразные рекорды. После сильного снегопада, который обрушил на город треть месячной нормы осадков, ударила плюсовая температура. Последствия пешеходы и автомобилисты преодолевают зачастую вплавь. Ожидается новое похолодание.

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