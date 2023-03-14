Не забудьте надувную лодку. Показываем, как Петербург становится Северной Венецией

Автомобилистам в Петербурге переобуваться пока рано, а вот пешеходам — самое время, настал сезон резиновых сапог. А ещё лучше иметь с собой надувную лодку, чтобы пересекать дорогу по «зебре».
Это, конечно, шутка, но воды на дорогах и правда много. Кто-то, спускаясь с тротуара на проезжую часть, выполняет прыжки в длину. Кто-то с опаской заходит в лужи или ищет место для перехода посуше.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Погода всё рассчитала. В выходные выпало аномальное количество снега, а сегодня плюс 5–8 градусов и дождь. И так не только в Петербурге, но и во многих российских регионах. В некоторых паводок уже начался.
В ожидании интенсивного таяния снега коммунальные службы Петербурга перешли на усиленный режим работы. Сообщений о скоплениях воды на улицах и во дворах ждут от горожан по телефону 004. По данным Водоканала, для обеспечения бесперебойного водоотведения и реагирования на возможные сбои в работе системы канализации в городе круглосуточно дежурят 73 бригады предприятия.
По прогнозам синоптиков, плюсовые температуры продержатся в городе как минимум до конца недели.