    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 2

    5 м/с, южн

    739мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.46eur80.61

    Не забудьте надувную лодку. Показываем, как Петербург становится Северной Венецией

    13472
    27 комментариев

    Автомобилистам в Петербурге переобуваться пока рано, а вот пешеходам — самое время, настал сезон резиновых сапог. А ещё лучше иметь с собой надувную лодку, чтобы пересекать дорогу по «зебре».

    ПоделитьсяПоделиться

    Это, конечно, шутка, но воды на дорогах и правда много. Кто-то, спускаясь с тротуара на проезжую часть, выполняет прыжки в длину. Кто-то с опаской заходит в лужи или ищет место для перехода посуше.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Погода всё рассчитала. В выходные выпало аномальное количество снега, а сегодня плюс 5–8 градусов и дождь. И так не только в Петербурге, но и во многих российских регионах. В некоторых паводок уже начался.

    ПоделитьсяПоделиться

    В ожидании интенсивного таяния снега коммунальные службы Петербурга перешли на усиленный режим работы. Сообщений о скоплениях воды на улицах и во дворах ждут от горожан по телефону 004. По данным Водоканала, для обеспечения бесперебойного водоотведения и реагирования на возможные сбои в работе системы канализации в городе круглосуточно дежурят 73 бригады предприятия.

    По прогнозам синоптиков, плюсовые температуры продержатся в городе как минимум до конца недели.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СнегПогодаПогода веснойПогода в ПетербургеСнег таетПоловодье
    ЛАЙК4
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 27

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    27
    close