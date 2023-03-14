Погода в Петербурге идёт на рекорд. В прогнозе синоптиков — забытое слово

Температура в Петербурге уже стремительно повышается, а в целом за сегодняшний день она совершит прыжок более чем на 10 градусов — из минуса в плюс. Синоптики предупреждают о неблагоприятном явлении, которое мы почти забыли, — талом снеге.

Прогноз ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 14 марта богатый. Весь день будет облачно. Утром — мокрый снег, переходящий в дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер умеренный, в первой половине дня в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха, которая в начале ночи составляла минус 3–5 градусов, в течение суток вырастет до плюс 6–9. На дорогах гололедица, талый снег.

«Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние тёплый сектор очередного циклона, с центром над Скандинавией. <...> Атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодняшний день в Петербурге, по его словам, может стать самым тёплым с начала года. Пока в лидерах 19 января, тогда температура повышалась до плюс 5 градусов.



В ночь на среду будет плюс 2–4 градуса, завтра днём — плюс 4–6. Сохранится небольшой дождь и порывистый ветер.

