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    Ну и намело. Посмотрите, как Петербург утопает в зимнем рекорде

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    Прошедший накануне снегопад подарил Петербургу рекорд. Те, кто рискнул выйти на улицу в это снежное утро, могли насладиться всеми прелестями мартовских сугробов.

    Фотокорреспондент «Фонтанки» тоже прогулялся по городу и запечатлел «январскую» картину. Тяжко сегодня было не только дворникам, но и пассажирам автобусов, мамам с колясками и водителям. А вот собаки, похоже, шансом залезть на гору довольны.

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    Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что такого снега прошедшей зимой еще не было. За минувшие 24 часа в городе выпало 10 мм осадков (29% от месячной нормы). «Сегодня утром высота снежного покрова в городе на Неве достигла 32 сантиметров — это самый высокий показатель с начала холодного сезона!» — пишет синоптик.

    Он напомнил, что в декабре 2022 года максимальная высота снежного покрова в городе составляла 19 сантиметров, в январе — 12 сантиметров и в феврале — 16 сантиметров. Максимум снега в марте до сегодняшнего дня составлял 29 сантиметров, это было 9-го числа.

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