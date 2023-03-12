Ну и намело. Посмотрите, как Петербург утопает в зимнем рекорде

Прошедший накануне снегопад подарил Петербургу рекорд. Те, кто рискнул выйти на улицу в это снежное утро, могли насладиться всеми прелестями мартовских сугробов.



Фотокорреспондент «Фонтанки» тоже прогулялся по городу и запечатлел «январскую» картину. Тяжко сегодня было не только дворникам, но и пассажирам автобусов, мамам с колясками и водителям. А вот собаки, похоже, шансом залезть на гору довольны.