Не спасает ABS и зимняя резина. Петербургские водители страдают из-за «ночи жестянщика»

Петербуржцам, которые решились поздним вечером 11 марта, сесть за руль автомобиля и отправиться по делам, пришлось тренировать терпение и самообладание. На дорогах водителей ждал лед, снег и преграды в виде столкнувшихся друг с другом товарищей по несчастью. А завтра, если верить прогнозам погоды, из дома лучше вообще не выходить.

«На дорогах полная жесть. Снегу по колено, по Невскому все еле едут со скоростью 30 км/ч, — пожаловался «Фонтанке» читатель, который поздним вечером проехал из Центрального района в Петроградский и обратно. — Заносит со страшной силой, ABS, система стабилизации, зимняя резина не помогают».

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Посреди Дворцового моста в аварию попали сразу пять автомобилей. Двое из них сошлись в лобовом — один из них не вписался в поворот и выехал на встречку.

На тротуарах можно встретить уборочную технику. Судя по состоянию главной улицы города, снегоуборщики побывали и на Невском проспекте, при этом обошли стороной Дворцовую площадь и одноименный проезд. Там на проезжей части все еще лежит слой утрамбованного шинами снега.

«Фонтанка.ру»

У истоков Невского на выделенной полосе образовалась пробка из общественного транспорта. Дело в том, что на примыкающей к проспекту Малой морской улице в снегу застрял троллейбус №22. Пассажирам и кондуктору пришлось его толкать.

«Фонтанка.ру»

То ли еще будет, шепчет погода. ГУ МЧС по Петербургу предупреждает, что 12 марта в Петербурге местами ожидается сильный снег, метель и и сильный ветер скоростью до 18 м/с.

читатель «Фонтанки»