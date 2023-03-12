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    Не спасает ABS и зимняя резина. Петербургские водители страдают из-за «ночи жестянщика»

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    Петербуржцам, которые решились поздним вечером 11 марта, сесть за руль автомобиля и отправиться по делам, пришлось тренировать терпение и самообладание. На дорогах водителей ждал лед, снег и преграды в виде столкнувшихся друг с другом товарищей по несчастью. А завтра, если верить прогнозам погоды, из дома лучше вообще не выходить.

    «На дорогах полная жесть. Снегу по колено, по Невскому все еле едут со скоростью 30 км/ч, — пожаловался «Фонтанке» читатель, который поздним вечером проехал из Центрального района в Петроградский и обратно. — Заносит со страшной силой, ABS, система стабилизации, зимняя резина не помогают».

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    Посреди Дворцового моста в аварию попали сразу пять автомобилей. Двое из них сошлись в лобовом — один из них не вписался в поворот и выехал на встречку.

    На тротуарах можно встретить уборочную технику. Судя по состоянию главной улицы города, снегоуборщики побывали и на Невском проспекте, при этом обошли стороной Дворцовую площадь и одноименный проезд. Там на проезжей части все еще лежит слой утрамбованного шинами снега.

    «Фонтанка.ру»

    У истоков Невского на выделенной полосе образовалась пробка из общественного транспорта. Дело в том, что на примыкающей к проспекту Малой морской улице в снегу застрял троллейбус №22. Пассажирам и кондуктору пришлось его толкать.

    «Фонтанка.ру»

    То ли еще будет, шепчет погода. ГУ МЧС по Петербургу предупреждает, что 12 марта в Петербурге местами ожидается сильный снег, метель и и сильный ветер скоростью до 18 м/с.

    читатель «Фонтанки»

    То ли еще будет, шепчет погода. ГУ МЧС по Петербургу предупреждает, что 12 марта в Петербурге местами ожидается сильный снег, метель и и сильный ветер скоростью до 18 м/с. При сильном снегопаде спасатели рекомендуют воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе, а если пришлось выйти на улицу — соблюдать предельную осторожность, чтобы не поскользнуться и не получить травму.

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