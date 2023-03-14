Сугробы в Петербурге за неделю уменьшатся втрое

С сегодняшнего дня снег на Русской равнине станет таять намного быстрее. Приближаются паводки. Об этом 14 марта предупреждает центр «ФОБОС».
В Петербурге сугробы за неделю уменьшатся втрое — с 31 до 11 сантиметров, в Москве осядут на 10 сантиметров, а, например, в Брянске вообще почти исчезнут. Талая вода устремится в реки, и они начнут выходить из берегов. В южных регионах это уже началось.
Подтопления отмечаются в 10 районах Ульяновской области. В Мордовии вода пришла в полтора десятка домов и скрыла несколько мостов. В одном из районов Саратовской области введен режим ЧС: из-за подъема уровня реки Медведицы под воду ушли более 600 приусадебных участков.
В европейской части России масштабы наводнений не такие большие, как могли бы быть, из-за того, что температура удерживается около нуля или в небольшом минусе. Так, в Москве воздух не прогрелся даже до минус 1 градуса. Паводковые процессы замедлил холодный фронт циклона. Но он не сможет долго сдерживать весну. Даже в Москве сегодня будет до плюс 4 градусов, а это почти на 3 градуса выше нормы.
«Уже сегодня этот вихрь уйдет за Урал, а в европейскую часть страны прорвется еще один циклон. Он принесет и новую порцию осадков — западнее линии Нижний Новгород — Петрозаводск снегопады будут переходить в дожди, и новую волну атлантического тепла», — отмечается в сообщении.
Теплые воздушные массы будут поступать на Русскую равнину вместе с атлантическими циклонами до начала следующей недели.
«А основные облачные поля этих вихрей будут концентрироваться над северными широтами. И это еще один фактор опасности, ведь теплый воздух днем сможет дополнительно прогреваться. За зиму в большинстве регионов Европейской России выпало аномально много снега, и теперь он будет аномально быстро таять», — сообщают метеорологи.