Сугробы в Петербурге за неделю уменьшатся втрое

С сегодняшнего дня снег на Русской равнине станет таять намного быстрее. Приближаются паводки. Об этом 14 марта предупреждает центр «ФОБОС».



В Петербурге сугробы за неделю уменьшатся втрое — с 31 до 11 сантиметров, в Москве осядут на 10 сантиметров, а, например, в Брянске вообще почти исчезнут. Талая вода устремится в реки, и они начнут выходить из берегов. В южных регионах это уже началось.



Подтопления отмечаются в 10 районах Ульяновской области. В Мордовии вода пришла в полтора десятка домов и скрыла несколько мостов. В одном из районов Саратовской области введен режим ЧС: из-за подъема уровня реки Медведицы под воду ушли более 600 приусадебных участков.

