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    Погода в Петербурге поставила рекорд

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Погода в Петербурге 14 марта, как и ожидалось, поставила рекорд: сегодняшний день стал самым теплым с начала года. Об этом сообщает центр «ФОБОС».

    «Мощный поток атлантического тепла, поступающий к берегам Невы по периферии обширного циклонического вихря, к полудню повысил температуру в Северной столице до плюс 5,9 градуса, и это не предел, в ближайшие часы температура продолжит расти, так что точное значение нового достижения будет известно после 21 часа, когда снимут показания максимальных термометров», — отмечается в сообщении.

    До этого самым теплым днем в 2023 году было 19 января — плюс 5.

    Из-за повышения температуры активно тает снег, выпадавший в последние дни. Как Петербург превращается в Северную Венецию, смотрите на «Фонтанке».

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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