Погода в Петербурге поставила рекорд

Погода в Петербурге 14 марта, как и ожидалось, поставила рекорд: сегодняшний день стал самым теплым с начала года. Об этом сообщает центр «ФОБОС».



«Мощный поток атлантического тепла, поступающий к берегам Невы по периферии обширного циклонического вихря, к полудню повысил температуру в Северной столице до плюс 5,9 градуса, и это не предел, в ближайшие часы температура продолжит расти, так что точное значение нового достижения будет известно после 21 часа, когда снимут показания максимальных термометров», — отмечается в сообщении.

