Зима, прощай! Вспоминаем, какая она была

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Прошедшая зима в Петербурге была многоликой, но не рекордной. Городские синоптики 1 марта делятся подробным отчётом о погоде трёх последних месяцев.

Тёплая зима «Сразу скажем, что зима этого года теплая, теплее на 1,3 градуса нормы. Можно еще сказать, что эта зима теплее на 1,5 и 2,0 градуса прошлых двух, но не из самых экстремальных. В ряду самых теплых лет она заняла устойчиво 19-е место. Средняя температура зимы –2,8 градуса еще ни разу не отмечалась, бывает или теплее, или холоднее. <...> Максимальная температура в Санкт-Петербурге была 19 января — +5,0 градусов, минимальная (–17,3) отмечена 8 января. Холодными были только два периода, это первая декада января и последняя декада февраля. Они примерно одинаковые, но в январе морозы были несколько сильнее», — рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. В общей сложности, по его словам, зимой было 38 дней с оттепелью — это много, особенно для января (17 дней). Поэтому она и тёплая.



Температура по месяцам Детали добавляет ведущий синоптик группы долгосрочных прогнозов отдела прогнозов Гидрометцентра СПб Наталья Мироничева. Она напомнила «Фонтанке», что зима в городе началась точно в срок, в декабре, что случается далеко не каждый год. Декабрь был морозным и снежным, его среднемесячная температура воздуха оказалась на 0,7 градуса ниже климатической нормы, а количество выпавших осадков превысило норму почти на треть. Январь начался с температурного рекорда: 1 января температура повысилась до 4,8 градуса тепла. Затем пришли рождественские морозы, это были самые низкие температуры воздуха прошедшей зимой. Но уже 13 января началась оттепель. А 19 января, как раз на Крещение, состоялся второй температурный рекорд — +5 градусов тепла. Во второй части января оттепели чередовались со слабыми морозами, над городом повисли плотные облака, установилась слякотная погода с полным ассортиментом осадков: моросью, дождём, мокрым снегом. Снежный покров несколько раз устанавливался, а затем полностью «смывался» моросью и дождём.

В феврале погода была разнообразной. В первой половине нередко случались оттепели, а во второй морозы усиливались до 4–6 градусов днем и до 10–16 градусов по ночам. Среднемесячная температура февраля оказалась на 2 градуса выше климатической нормы, а месячная сумма осадков составила около 90 % от нормы.

Осадки и солнце Осадков, по словам Александра Колесова, за зиму выпало 150,8 мм — это не очень много, 111 % от нормы. 75 дней с осадками — вообще типичный показатель для зимы. Облака не мешали солнцу светить 51,9 часа. Для зимы это мало, хотя были и более пасмурные годы, например 2009 год (всего 26,8 часа). «Но когда вспоминаешь 1976 год и 129 часов солнца за зиму, понимаешь, что в этом году его не хватило», — отмечает Колесов.

Наталья Мироничева уточняет, что в январе солнце показывалось лишь трижды — на 5,7 часа (30 % от климатической нормы), а в феврале — 38 часов в течение 12 дней. «За весь зимний сезон 21 день солнце показывалось на небосклоне, суммарная продолжительность его скудного сияния составила около 50 часов, или 69 % от нормы», — рассказывает Мироничева.

Погодные аномалии Из неприятных моментов за эту зиму Александр Колесов отмечает сильный снег с ветром 12 декабря, сильнейший гололед 21 декабря, а также сильный ветер и угрозу наводнения 10 февраля.



«Несмотря на такое погодное разнообразие, ни один из зимних месяцев не стал рекордным ни по температуре, ни по осадкам, ни по продолжительности солнечного сияния… Были в истории более снежные декабри, более теплые и более пасмурные январи и феврали», — резюмирует Наталья Мироничева.

В Москве зима тоже была тёплой. Погодные итоги двух столиц сравнил центр «ФОБОС».

