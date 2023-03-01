Зима, прощай! Вспоминаем, какая она была

Прошедшая зима в Петербурге была многоликой, но не рекордной. Городские синоптики 1 марта делятся подробным отчётом о погоде трёх последних месяцев.
Тёплая зима
«Сразу скажем, что зима этого года теплая, теплее на 1,3 градуса нормы. Можно еще сказать, что эта зима теплее на 1,5 и 2,0 градуса прошлых двух, но не из самых экстремальных. В ряду самых теплых лет она заняла устойчиво 19-е место. Средняя температура зимы –2,8 градуса еще ни разу не отмечалась, бывает или теплее, или холоднее. <...> Максимальная температура в Санкт-Петербурге была 19 января — +5,0 градусов, минимальная (–17,3) отмечена 8 января. Холодными были только два периода, это первая декада января и последняя декада февраля. Они примерно одинаковые, но в январе морозы были несколько сильнее», — рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. В общей сложности, по его словам, зимой было 38 дней с оттепелью — это много, особенно для января (17 дней). Поэтому она и тёплая.
Температура по месяцам
Детали добавляет ведущий синоптик группы долгосрочных прогнозов отдела прогнозов Гидрометцентра СПб Наталья Мироничева. Она напомнила «Фонтанке», что зима в городе началась точно в срок, в декабре, что случается далеко не каждый год. Декабрь был морозным и снежным, его среднемесячная температура воздуха оказалась на 0,7 градуса ниже климатической нормы, а количество выпавших осадков превысило норму почти на треть.
Январь начался с температурного рекорда: 1 января температура повысилась до 4,8 градуса тепла. Затем пришли рождественские морозы, это были самые низкие температуры воздуха прошедшей зимой. Но уже 13 января началась оттепель. А 19 января, как раз на Крещение, состоялся второй температурный рекорд — +5 градусов тепла. Во второй части января оттепели чередовались со слабыми морозами, над городом повисли плотные облака, установилась слякотная погода с полным ассортиментом осадков: моросью, дождём, мокрым снегом. Снежный покров несколько раз устанавливался, а затем полностью «смывался» моросью и дождём.
В феврале погода была разнообразной. В первой половине нередко случались оттепели, а во второй морозы усиливались до 4–6 градусов днем и до 10–16 градусов по ночам. Среднемесячная температура февраля оказалась на 2 градуса выше климатической нормы, а месячная сумма осадков составила около
Осадки и солнце
Осадков, по словам Александра Колесова, за зиму выпало 150,8 мм — это не очень много,
Наталья Мироничева уточняет, что в январе солнце показывалось лишь трижды — на 5,7 часа (30 % от климатической нормы), а в феврале — 38 часов в течение 12 дней. «За весь зимний сезон 21 день солнце показывалось на небосклоне, суммарная продолжительность его скудного сияния составила около 50 часов, или
Погодные аномалии
Из неприятных моментов за эту зиму Александр Колесов отмечает сильный снег с ветром 12 декабря, сильнейший гололед 21 декабря, а также сильный ветер и угрозу наводнения 10 февраля.
«Несмотря на такое погодное разнообразие, ни один из зимних месяцев не стал рекордным ни по температуре, ни по осадкам, ни по продолжительности солнечного сияния… Были в истории более снежные декабри, более теплые и более пасмурные январи и феврали», — резюмирует Наталья Мироничева.
В Москве зима тоже была тёплой. Погодные итоги двух столиц сравнил центр «ФОБОС».