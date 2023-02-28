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    Метеорологи предсказывают Петербургу холодный март

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Уходящая зима и в Петербурге, и в Москве оказалась теплой и умеренно влажной. Центр «ФОБОС» 28 февраля подводит климатические итоги прошедших трех месяцев и дает прогноз на первый весенний месяц.

    В столице средняя температура воздуха за сезон на 1,2 градуса превысила климатическую норму. При этом декабрь был близок к норме (всего на 0,3 градуса выше), январь — на 1,5 градуса теплее, а февраль — совсем «горячий» (плюс 1,9 градуса).

    Петербургская зима тоже оказалась на 1,2 градуса теплее климатической нормы и на 1,5 градуса теплее московской. «Жара» пришлась на середину сезона: декабрь был на градус холоднее обычного, январь — на 2,5 градуса теплее, февраль — на 1,9 градуса теплее.

    Что касается осадков, в Москве их было 117 % от нормы. Январь и февраль были сухими (соответственно 54 и 76 % от нормы), зато в декабре выпало более двух месячных норм. В Петербурге осадков оказалось на 8 % больше обычного. В декабре и январе выпало 132 и 113 % от нормы, а в феврале — всего 81 %.

    «Первый месяц календарной весны и в Москве, и в Санкт-Петербурге не будет сильно отличаться от климатической нормы, в Москве возможна небольшая положительная аномалия, а в Санкт-Петербурге не исключено также небольшое, но отрицательное отклонение от нормы», — отмечает «ФОБОС».

    Средняя температура марта в Петербурге, согласно новым климатическим нормам, составляет минус 1,0, а в Москве — минус 0,7 градуса.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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