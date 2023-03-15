Холодный фронт идёт на Петербург. В прогнозе на ближайшие дни — до минус 10 градусов

Так тепло, как вчера, сегодня в Петербурге уже не будет. Тем не менее температура всё равно плюсовая.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 марта в городе ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до плюс 2–4 градусов, днём она составит плюс 4–6. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

