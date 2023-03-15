Холодный фронт идёт на Петербург. В прогнозе на ближайшие дни — до минус 10 градусов

Так тепло, как вчера, сегодня в Петербурге уже не будет. Тем не менее температура всё равно плюсовая.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 марта в городе ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до плюс 2–4 градусов, днём она составит плюс 4–6. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
«Сегодня погода в Северной столице будет определяться влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта. В регионе облачно, пройдут кратковременные дожди. Поступление тёплого воздуха ослабеет, и столбики термометров поползут вниз», — сообщает центр «ФОБОС».
Он уточняет, что ветер будет порывистым, а атмосферное давление будет расти и составит
Сегодня ночью была повышенная для середины марта температура, а днём — нормальная, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 10 до плюс 3 градусов. Самое холодное 15 марта выдалось в 1969 году, минус 22 днём. А самое тёплое — в 2015 году, плюс 10.
В ночь на четверг подморозит, днём же будет плюс 1–3 градуса. А в ночь на пятницу местами может похолодать до минус 7–10, днём же снова небольшой плюс.