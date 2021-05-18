Минувший отопительный сезон в Петербурге оказался самым «холодным» за 3 года. Дефекты на трубах участились

Итоги сезона были подведены 18 мая на заседании правительства. Согласно докладу комитета по энергетике, у ГУП «ТЭК СПб» зафиксировано
Подчеркнем, речь идет о сопоставимых периодах с 1 октября по 1 мая. Если брать отопительные сезоны в целом, то сезон 2020/2021 года оказался короче прошлого, так что число дефектов в течение него сократилось на
Жилищный комитет отчитался о том, что на внутридомовых сетях произошло
Подготовка теплосетей в 2020 году проходила в непривычном графике: весной из-за первой волны пандемии Смольный запретил проводить испытания при максимальных нагрузках. В итоге их проводили уже после начала отопительного сезона, закончили до наступления зимы. С приходом холодов и частых перепадов температуры на сетях традиционно начались прорывы.
Напомним, периодическое протапливание в Петербурге стартовало 17 сентября 2020 года, полноценное отопление — 15 октября. Закончился сезон после резкого потепления — 13 мая.