Минувший отопительный сезон в Петербурге оказался самым «холодным» за 3 года. Дефекты на трубах участились

Итоги сезона были подведены 18 мая на заседании правительства. Согласно докладу комитета по энергетике, у ГУП «ТЭК СПб» зафиксировано 2 387 нарушений (год назад — 2 227 ); глава ведомства Андрей Бондарчук напомнил о слабом месте предприятия — ветхих сетях Пушкинского и Колпинского районов, которое оно унаследовало. У «Теплосети Санкт-Петербурга» — 2 180 нарушений (было 2 127 ); у «Петербургтеплоэнерго» — 35 (34), у «Теплоэнерго» — 5 (3). На водопроводных сетях зафиксировано 794 нарушения (в прошлый сезон — 757), на сетях газоснабжения — 45 (49), на электросетях — 1 782 ( 1 936 ).

Подчеркнем, речь идет о сопоставимых периодах с 1 октября по 1 мая. Если брать отопительные сезоны в целом, то сезон 2020/2021 года оказался короче прошлого, так что число дефектов в течение него сократилось на 16 % .



Жилищный комитет отчитался о том, что на внутридомовых сетях произошло 1 176 нарушений, многоквартирные дома отключали 1 410 раз. При этом количество обращений в службу по вопросам отопления по телефону 004 сократилось на 4 % .



Подготовка теплосетей в 2020 году проходила в непривычном графике: весной из-за первой волны пандемии Смольный запретил проводить испытания при максимальных нагрузках. В итоге их проводили уже после начала отопительного сезона, закончили до наступления зимы. С приходом холодов и частых перепадов температуры на сетях традиционно начались прорывы.



Напомним, периодическое протапливание в Петербурге стартовало 17 сентября 2020 года, полноценное отопление — 15 октября. Закончился сезон после резкого потепления — 13 мая.

