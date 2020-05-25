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25.05.2020 16:30
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Петербуржцы завалили страницу Беглова жалобами на перетоп. В комитете по энергетике напомнили, куда следует с ними обращаться

Жители разных районов Петербурга массово жалуются на раскаленные батареи в своих квартирах. Пользователи оставляют гневные комментарии на странице губернатора Александра Беглова в «ВКонтакте» и официальной странице городского правительства.

«Каким здравым смыслом, какой логикой руководствуются власти города, когда 25 мая при температуре +18 не отключают отопление? Причем такими горячими батареи не были даже зимой», — написала пользовательница Елена Разгуляева.

«Тоже звонила только что в УК. Сказали, что не могут сами отключить, ждут распоряжения! Адмиралтейский район», — добавила горожанка Катерина Морозкина.

Но не все петербуржцы оказались так категоричны. «Кому-то жарко, кому-то холодно. Но вообще всегда можно позвонить в ЖКС и оставить заявку на перетоп, чтобы снизили параметры», — напомнила Ольга Полякова-Святенкова.

В комитете по энергетике и инженерному обеспечению «Фонтанке» сообщили, что во время действующего сейчас в городе режима периодического протапливания управляющие компании могут самостоятельно регулировать подачу тепла в зависимости от температуры воздуха снаружи.

«Просим петербуржцев, испытывающих дискомфорт из-за повышенной или пониженной температуры в квартирах, в первую очередь обращаться в свои управляющие компании», — призвали в ведомстве.

В Смольном также напомнили, что отопительный сезон будет прекращен при установившейся стабильной положительной температуре наружного воздуха (среднесуточная температура выше +8 градусов не менее чем в течение 5 дней).

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Комментарии (13)

Zizipop
Переодическое протапливание уже недели так две, а то и три, уже забыл - так что кто хотел мог себе отопление отключить уже давно и может любой момент.
mynine
Я конечно понимаю что поставить кран или даже терморегулятор на радиатор будет стоить некоторых денег, но проблем с "перетопом" у вас больше никогда не будет.
А уж примитивнейшая вещь - накрыть радиатор обычным теплым одеялом - не будет стоить вообще ничего, но избавит комнату от жары.
261700771
Просто отрицательная цена на газ. (Что не отменяет оплату ЖКХ)
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