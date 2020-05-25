Петербуржцы завалили страницу Беглова жалобами на перетоп. В комитете по энергетике напомнили, куда следует с ними обращаться

Жители разных районов Петербурга массово жалуются на раскаленные батареи в своих квартирах. Пользователи оставляют гневные комментарии на странице губернатора Александра Беглова в «ВКонтакте» и официальной странице городского правительства.



«Каким здравым смыслом, какой логикой руководствуются власти города, когда 25 мая при температуре +18 не отключают отопление? Причем такими горячими батареи не были даже зимой», — написала пользовательница Елена Разгуляева.



«Тоже звонила только что в УК. Сказали, что не могут сами отключить, ждут распоряжения! Адмиралтейский район», — добавила горожанка Катерина Морозкина.

