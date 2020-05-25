Петербуржцы завалили страницу Беглова жалобами на перетоп. В комитете по энергетике напомнили, куда следует с ними обращаться
Жители разных районов Петербурга массово жалуются на раскаленные батареи в своих квартирах. Пользователи оставляют гневные комментарии на странице губернатора Александра Беглова в «ВКонтакте» и официальной странице городского правительства.
«Каким здравым смыслом, какой логикой руководствуются власти города, когда 25 мая при температуре +18 не отключают отопление? Причем такими горячими батареи не были даже зимой», — написала пользовательница Елена Разгуляева.
«Тоже звонила только что в УК. Сказали, что не могут сами отключить, ждут распоряжения! Адмиралтейский район», — добавила горожанка Катерина Морозкина.
Но не все петербуржцы оказались так категоричны. «Кому-то жарко, кому-то холодно. Но вообще всегда можно позвонить в ЖКС и оставить заявку на перетоп, чтобы снизили параметры», — напомнила Ольга Полякова-Святенкова.
В комитете по энергетике и инженерному обеспечению «Фонтанке» сообщили, что во время действующего сейчас в городе режима периодического протапливания управляющие компании могут самостоятельно регулировать подачу тепла в зависимости от температуры воздуха снаружи.
«Просим петербуржцев, испытывающих дискомфорт из-за повышенной или пониженной температуры в квартирах, в первую очередь обращаться в свои управляющие компании», — призвали в ведомстве.
В Смольном также напомнили, что отопительный сезон будет прекращен при установившейся стабильной положительной температуре наружного воздуха (среднесуточная температура выше +8 градусов не менее чем в течение 5 дней).