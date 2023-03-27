Промышленность — это больше не слесарь в фуфайке. Откуда на петербургские предприятия придут 15 тысяч рабочих за год

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В Петербурге ежегодно требуется более 10 тысяч рабочих для промышленности. Прямо сейчас их неоткуда взять — колледжи и рекрутинговые агентства не могут удовлетворить этот кадровый голод. Смольный запускает проект «Петербург заводской», его задача — привести тысячи горожан на курсы переподготовки, а оттуда — на предприятия. «Фонтанка» поговорила с председателем комитета по промышленной политике, торговле и инновациям Кириллом Соловейчиком о том, где и чему их будут учить, можно ли вырастить рабочих за 256 часов и какой зарплатой чиновники рассчитывают привлечь новый пролетариат.

Кирилл Соловейчик Фото: предоставлено пресс-службой комитета по промышленной политике Поделиться Поделиться





— Кирилл Александрович, от разных ведомств приходят разные цифры по промышленной потребности Петербурга в рабочих руках. И все-таки — насколько велик этот голод и как вы его вообще посчитали?

Расскажу небольшую предысторию. Меня назначили на должность председателя комитета в конце февраля 2020 года. Вступая в должность, я понимал, что в первую очередь необходимо сформулировать промышленную политику нашего города, так как действует региональный отраслевой закон, работает государственная программа Санкт-Петербурга, а практического системного документа, как политики развития, пока нет.



Но именно в эти дни, конец февраля — начало марта, как вы помните, начал распространятся ковид со всеми вытекающими. Стало немного не до промышленной политики — мы решали огромное количество задач по поддержке бизнеса и по организации его работы в карантине.

Только в конце 2020 года, выходя из сложного периода, мы начали в еженедельном режиме проводить совещания по каждой из отраслей — с представителями компаний, с департаментами Минпромторга для формирования промышленной политики. В апреле 2021-го при участии министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова мы утвердили этот документ: набор аналитики, выводов, правил и целевых показателей, на которые мы все ориентируемся.



На промышленность приходится 17,4 % от всей среднесписочной численности сотрудников городских предприятий. В 2022 году в «промке» были заняты 389,9 тысячи человек: на 26,5 тысячи больше, чем в 2021-м (доля выросла на 7,3 % ). 13,5 % задействованы в металлургии, 12,6 % — в радиоэлектронике, 11,6 % — в транспортной отрасли (судостроении), 10,5 % — в энергомашиностроительной, 9,2 % — в пищевой. Кроме того, в списке легкая, фармацевтическая, химическая, автомобильная и прочие. Через год политика кадрового обеспечения развития промышленности Санкт Петербурга была разработана с применением такого же системного подхода, в развитие промышленной политики.



Кадровая политика — результат совместной работы нескольких комитетов, Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, промышленных предприятий и ведущих научно-образовательных организаций. Соответственно, она основана на общих, синхронизированных данных и с едиными выводами и целями.

— И в промышленной политике главной проблемой оказались именно трудовые ресурсы?

— Не сразу. Одной из важнейших задач, которую мы ставили, было увеличение инвестиций в основной капитал предприятий. Например, в обрабатывающих отраслях он снижался с 2018 года. А это что значит? Что устаревают основные производственные фонды и «наше будущее весьма туманно».



При поддержке губернатора в 2021 году мы запустили целый комплекс значимых мер поддержки. Увеличили как капитализацию Фонда развития промышленности в разы — до 7,18 млрд рублей к концу 2022 года, так и доведение финансовой поддержки — с 350 млн рублей до 2 млрд в 2022 году. В этом — планируем выдать 4 млрд.



Это и информирование и содействие в привлечении федеральных средств: с 40 млрд этот показатель вырос до 75 млрд рублей в год. Налоговые меры поддержки, рост объема финансирования субсидий на оборудование. В совокупности к концу 2021 года мы достигли исторического максимума в инвестициях, обогнав даже Москву (выросли с 58 млрд до более чем 100 млрд).



В 2022–2025 годах, по расчетам комитета, потребность промышленных предприятий в рабочих составит более 46 тысяч человек: 10,5 тысячи — в 2022-м , 11,4 тысячи — в 2023-м , 11,5 тысячи — в 2024-м и 12,8 тысячи — в 2025-м . Самые «дефицитные» специальности: операторы станков с ЧПУ, слесари, монтажники, слесари-сборщики РЭАиП, токари, закройщики, портные. В частности, при годовой потребности в токарях, фрезеровщиках и слесарях в 3,6 тысячи человек колледжи выпускают 240; по монтажникам вилка — 1,9 тысячи против 227 человек, по операторам станков — 1,3 тысячи против 71 человека, по портным — 782 против 126 человек, по сварщикам — 703 против 483. Назрел вопрос — а что дальше? Есть меры поддержки, политика доказала свою эффективность, какая главная проблема теперь? И коллеги-промышленники мне честно сказали: «Кирилл, кадры. И раньше-то не очень хорошо с ними было, а теперь еще хуже». Поэтому весной 2022 года мы разработали кадровую политику развития промышленности.

— Но это уже не силами только вашего комитета?

— Да, чем сложнее этот документ — он является детищем четырех комитетов: кроме промышленного, еще и комитета по труду и занятости, комитета по образованию и комитета по науке и высшей школе. Мы проанализировали всю текущую ситуацию и определили для себя основные векторы. Узнали, во что инвестируют предприятия — и значит, кто им нужен. Провели опрос предприятий — сколько вам требуется людей — и получили цифру в 11,6 тысячи человек ежегодно. Проанализировали структуру выпускников из колледжей и профессиональных училищ, их количество, долю тех, кто устраивается на работу по специальности. Выпускается более 3 тысяч в год. Вилка оказалась очень серьезная.



По итогам 2021 года ситуация с выпускниками по направлениям подготовки промышленных кадров выглядела так: в категории «рабочие» доля трудоустроенных по специальности среди них составляла чуть более 40 % ; в категории «технологи» — 36 % , в категории «мастера» — 19 % , в категории «операторы станков с ЧПУ» — 7,3 % . — А почему только колледжи? С вузами таких проблем нет?

— С вузами ситуация несколько другая. В нашем городе 70 высших учебных заведений, и они изначально нацелены на обеспечение не только региональной экономики, так что в этом смысле у нас всегда профицит. Здесь скорее необходимо повышать качество подготовки специалистов совместно с предприятиями.

— Но выборочные опросы предприятий же не показывают ситуацию по всему городу?

— Нет, именно поэтому мы уточняли данные и расширяли охват предприятий. Мы сделали ставку на цифровизацию — доработали систему личных кабинетов компаний на портале Центра развития и поддержки предпринимательства: раньше там был функционал по выдаче QR-кодов и выдаче субсидий. Теперь мы добавили возможность загружать кадровую потребность с разбивкой по специальностям. Одновременно в кабинетах колледжей появилась аналогичная функция — показывать, кого и в каком количестве они выпускают. Собственно, теперь есть возможность соединить потребность и предложение, оставить заявку и получить отзыв. Кроме этого, мы запустили сервис по сбору прогнозных данных с самих предприятий — сколько им потребуется рабочих рук в следующие три года. Теперь мы видим четкую картину: уже 37 колледжей работают с 200 предприятиями, договорились о прохождении практики, на текущий момент подобрали более 1,5 тысячи учащихся для направления на производство предприятий, из которых 450 учащихся уже приняты на практику.



По состоянию на 21 февраля через личные кабинеты 37 колледжей заявлена возможность для практики 4 783 студентов; через кабинеты 200 предприятий заявлена потребность в 9 052 специалистах. 1 531 человек направлен на практику, 447 уже приняты.

— А как вы выделяете именно промышленную потребность? Что за критерий по специальностям?



— Мы договорились и с предприятиями, и с образовательными учреждениями — выделили 61 специальность из общего очень внушительного списка. И вот по этим выделенным специальностям выпускается чуть более 3 тысяч человек ежегодно. А потребность — около 10–11 тысяч у тех предприятий, от которых мы получаем информацию. Если экстраполировать на всю промышленность города пропорционально численности предприятий, то получится около 15 тысяч. Вот и ответ на ваш вопрос — откуда у нас цифры. Они получены напрямую от предприятий.

— И в какой степени колледжи сейчас могут удовлетворить потребности именно по этой 61 специальности?

— Ну смотрите: если в целом по промышленности они выпускают 3,2 тысячи человек, то по необходимым направлениям из них — 1,8 тысячи. Это не значит, что остальные не рабочие: повара, раскройщики, любые вспомогательные специальности — это очень важно, просто мы говорим именно о базовой и ключевой потребности предприятий.



Конечно, мы не собираемся перебалансировать систему образования в пользу фрезеровщиков в ущерб поварам. Необходимо в целом увеличить выпуск рабочих специальностей с фокусом на ключевые. У нас уже есть договоренность об увеличении приема в этом году на 1,8 тысячи и на 2 тысячи — в следующем. Безусловно, необходимо большее увеличение, но тогда есть риск, что образовательная система не справится. Ее ресурс не безграничен — по преподавателям, по помещениям и т. д .



В 2023 году доля рабочих специальностей в общем количестве выпускников в системе среднего профессионального образования составляет 12,7 % , это 3,12 тысячи человек. Из них 1,82 тысячи — это выпускники по 61 приоритетной специальности: 1,2 тысячи — это выпускники, по которым уже есть взаимодействие с предприятиями, остальные — по которым процесс еще идет. В 2024 году общее количество выпускников по рабочим специальностям должно составить 5,9 тысячи, в 2025-м — 7,9 тысячи. Их доля в выпуске СПО должна превысить 30 % .

— Но даже в этом случае мы видим, что колледжи не смогут «накормить» все предприятия.

— Колледжи — только один источник из трех возможных.

— Остальные два — миграция и переподготовка?

— Да, но миграция — это специфическое направление работы. Честно скажу, что я стратегически на нем не настаиваю, потому что регионы держатся за своих людей, проблемы-то у всех одинаковые. И в этом смысле диалог с другими субъектами Федерации — как бы нам ваших жителей переманить — заведомо сложный. Но, конечно, на уровне самих предприятий всё это возможно реализовать. Комитет по труду и занятости — вы сами писали — разрабатывает сервисы, которые должны помочь иногородним специалистам приехать в Петербург и обустроиться.

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У меня больший расчет на переподготовку, получение дополнительного образования. Мы запускаем вместе с комитетом по печати проект «Петербург заводской», чтобы выполнить первую задачу — создать воронку тех, кто хочет прийти в отрасли промышленности. У нас есть баннеры, на них будут QR-коды: наводишь на него свой телефон, переходишь на довольно простую форму, где открывается список предприятий. Затем выбираешь нужное и заполняешь форму — хочу у вас работать. Заявку видит компания в личном кабинете и видим мы. В 99 % случаев человек вот так сразу не соответствует квалификационным требованиям предприятия, так что ему необходимо будет пройти обучение. В частности, в Центре опережающей профессиональной подготовки за счет бюджетного финансирования — регионального или федерального. То есть заключается трехстороннее соглашение между центром занятости, ЦОПП и компанией, человек проходит обучение и выходит на работу. Упрощенно — так. И уверен, этот инструмент позволит закрыть потребность, которая останется после увеличения выпускников колледжей.



В 2022 году в ЦОПП реализовывалось 5 программ переподготовки по рабочим профессиям. 800 человек завершили обучение, из них 75 % трудоустроились. Направления — токарные/фрезерные работы на станках с ЧПУ, электромонтаж, инженерия космических систем, инженерный дизайн CAD. — Но ЦОПП не является главным образовательным учреждением сам по себе?

— Да, он агрегатор программ. И привлекает либо колледжи, либо образовательные центры самих предприятий, обладающих образовательными лицензиями. Сейчас их в городе около 15. Центры открыты на таких предприятиях, как Силовые машины, ОДК-Климов, Кировский завод, Балтийский завод и другие. Бизнес получает возможность за бюджетный счет подготовить для себя работников. И я всем говорю — пользуйтесь этим, вы всегда сами для себя лучше научите, и конверсия будет выше. А нам будет куда направить воронку из желающих, ведь самый неприятный эффект — это ситуация, когда человек на что-то рассчитывает, а в итоге ему не могут обеспечить обещанное — переподготовку и трудоустройство.



— Вот как раз вопрос про «всем говорю». Предположим, вы создали цифровые платформы, где всех свели. Может быть, даже добились денег от федерального центра. А на практике предприятия понимают свое положение? Или их вполне устраивает набирать людей через рекрутинговые агентства и вся суета с переподготовкой ни к чему? Вам приходится их уговаривать?

— Да безусловно, предприятия всё понимают. Мы же видим по фокусной группе, по радиоэлектронике, где тоже сложная ситуация, какие запросы они оставляют на электронной платформе. Конечно, сейчас приходится искать и через рекрутеров. И поэтому город договорился, например, об интеграции нашего портала с рекрутинговым «Работа в России», чтобы компаниям не приходилось по два раза составлять вакансии. Однако мы видим, что, хотя потребность немного сокращается, одними только объявлениям на сайтах по поиску работы проблему не решить.



Мы, по сути, создали полный цикл системы взаимодействия, включающий анализ потребности и действия по ее удовлетворению со всеми «игроками» городской инфраструктуры, работающей с кадрами.



При этом есть предприятия, которые филигранно работают на рынке труда. «Биокад», например, структуры «Газпромнефти», но это — страновые лидеры. «Алмаз-Антей», СТЦ, Кировский завод — качественно и умело работают с кадрами. Но это не отменяет помощи и поддержки. Понятно, что к условному «Биокаду» история с переподготовкой относится в меньшей степени, они все-таки со школы выращивают сотрудников для себя и вообще фактически создают новую отрасль в биоинженерии. Их главные задачи — не в управлении оборудованием, а в исследованиях.



— Есть еще несколько поводов для скепсиса. Первый — что невозможно за 256 часов обучить себе человека на производство.



— Это точно не так, и об этом нельзя говорить в формате «вообще». Это зависит от базовой подготовки: кто-то учился, но не пошел по специальности, хочет вернуться. Кто-то изначально работал в другом направлении, и ему нужны базовые знания. Плюс в больших коллективах работает следующая схема: своего сотрудника они переучили, вытянули на более высокую квалификацию и должность, освободилось место — сюда можно взять нового человека.

— А вообще часто вы сталкиваетесь с таким настроем — какая промышленность, кого и куда они собрались нанимать, ничего не осталось, все заводы застроили жильем?

— Ну всё свободное время, по сути, я занимаюсь пропагандой и объяснением. Я-то каждый день встречаюсь с промышленниками, с руководителями предприятий. Я вижу цифры. И я точно вижу, что мы не падаем, а растем по большинству показателей, что предприятия планируют и запускают новые проекты импортозамещения, обращаются для этого за содействием. Видимо, должно пройти время, чтобы картина последних десятилетий изменилась в массовом сознании. Чтобы люди увидели, что промышленность вышла из того положения, когда слесарь — в фуфайке, что теперь промышленность — высокотехнологичные производства.



— Хорошо, а какой зарплатой вы рассчитываете зазывать людей на завод?

— Средняя заработная плата по городу по всем видам деятельности сейчас равна примерно 85 тысячам рублей. В промышленности она в среднем чуть выше — порядка 86 тысяч. Безусловно, существуют отклонения от среднего значения как в одну, так и в другую сторону. Есть отрасли, где платят больше 100 тысяч, та же фармацевтика. Есть даже в одной отрасли большой разброс, например, в радиоэлектронике: наиболее высокотехнологичная часть — это 100 тысяч, а компонентная база — заметно ниже. Но сейчас и в этом секторе фонд оплаты труда растет, так как резко увеличились заказы. Подчеркну, заработная плата в промышленности и сейчас выше среднего, а будет еще выше, это точно.



— А рост заказов — это оборонка? Такой вывод напрашивается первым делом.



— Оборонный заказ тоже, конечно, и он наиболее заметен обывателю. Но я вижу очень много примеров — по количеству предприятий не меньше, чем гособоронзаказ, — и в гражданской промышленности. И причина в импортозамещении в огромном диапазоне — от общего машиностроения до легкой промышленности и фармацевтики.

— Но по объему продукции локомотивом выступает все-таки оборонка?

— Я бы не сказал. У нас в городе много оборонных предприятий, но и объем производства гражданской продукции, продукции «народного потребления» значительно увеличивается. В том числе благодаря освобождающимся нишам. У нас сильная пищевая отрасль, фармацевтическая, легкая промышленность растет.

— А вы в этом смысле ждете перезапуска стоящих автозаводов Петербурга? Оттуда многие ушли именно в оборонку, кстати.



— Да, я тоже знаю такие случаи. Безусловно, автокластер очень важен для города. Он не определяющий, но важный в части занятости, налоговых поступлений, объема выпуска, инвестиций. Конечно, мы совместно с предприятиями и Минпромторгом ведем работу для скорейшего его перезапуска. Крайне важно, чтобы автопром стал глубоко локализованным, что означает принципиально другую структуру занятости в нем. Плюс обязательное развитие исследований и разработок в отрасли, что означает взаимодействие и поддержку вузов.



Беседовал Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»