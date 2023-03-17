Петербургским заводам диагностировали острый кадровый дефицит. Как предприятия и город будут его восполнять?

Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Промышленные предприятия Петербурга за прошлый год увеличили штат примерно на 28 тысяч работников и ощущают нехватку еще 20 тысяч. Дефицит особенно силен в машиностроении, оборонке и радиоэлектронике. Заводы утоляют кадровый голод, привлекая специалистов из регионов и мигрантов, а также нагружая дополнительной работой действующих сотрудников. Но готовые специалисты на рынке стремительно кончаются, предупреждают чиновники и предлагают вкладываться в переобучение.



О первоочередной необходимости решать кадровые вопросы для обеспечения «стабильной работы промышленности, особенно — ОПК», сообщил на своей странице «ВКонтакте» 15 марта губернатор Александр Беглов. Заявление, по видимому, стало реакцией на слова президента Владимира Путина, который в ходе визита на авиационный завод в Улан-Удэ признал, что дефицит кадров мешает промышленности выполнять гособоронзаказ. По словам главы государства, многие предприятия работают сверхурочно при нехватке специалистов.



Тема кадрового голода в промышленности стала одним из лейтмотивов Санкт-Петербургского международного форума труда, который прошел в Петербурге 15–17 марта. «Фонтанка» обобщила, что известно о проблеме и путях ее решения.

Насколько велик дефицит кадров в Петербурге

О том, что заводам не хватает еще 20 тысяч человек, еще до старта мероприятия заявил член оргкомитета форума, гендиректор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков. По его словам, дефицит наблюдается, в частности, в оборонно-промышленном комплексе и радиоэлектронной промышленности.



Власти Северной столицы оценили дополнительную потребность скромнее. По данным комитета по труду и занятости, промышленности не хватает всего 6 тысяч человек. Как сообщил 16 марта в ходе пленарной сессии форума труда глава ведомства Дмитрий Чернейко, предприятия в сфере машиностроения хотели бы нанять еще 5 000 человек, а легкой промышленности не хватает 1 000 человек. Какого-то резкого скачка спроса в ведомстве не наблюдают. «Сейчас в базе Службы занятости Санкт-Петербурга в промышленной сфере представлена 2 331 вакансия, что практически соответствует показателям 14 марта 2022 года — 2 326 рабочих мест», — комментируют в комитете.



Впрочем, предприятия ищут сотрудников не только через Службу занятости. По данным портала hh.ru, в 2022 году только машиностроительные предприятия Северной столицы опубликовали 15 000 предложений о работе. В целом спрос на машиностроителей в Петербурге за год увеличился на 29 %. Среди лидеров по количеству опубликованных вакансий «Силовые машины», «Кировский завод», АО «ЗАСЛОН», «Климов», «Радар ММС», «Обуховский завод», «Балтийский завод», НПК «Морсвязьавтоматика», «Звезда», «Sitronics KT», «Гидроприбор», «Машиностроительный завод «Арсенал», «Компания «Кронштадт», «Балтийский завод», «ТрансМашХолдинг», «Тихвинский вагоностроительный завод» и ряд других.



Дефицит рабочих профессий наблюдается по всем отраслям, комментировала на пресс-конференции ТАСС в декабре 2022 года генеральный директор компании «Изотерм» Виктория Нестерова. Но в основном не хватает слесарей механосборочных работ, операторов станков с программным управлением, сборщиков продукции, сварщиков. Наиболее востребованными на hh.ru были слесари, токари, инженеры-технологи, сварщики и инженеры-конструкторы. О намерении наращивать штат и в 2023 году сообщили представители половины опрошенных hh.ru машиностроительных предприятий Петербурга.



Комитет по промышленной политике, отчитываясь за 2022 год, сообщал, что по итогам января-ноября 2022 года в промышленности Петербурга было занято 389,6 тысяч человек, что на 7,3 %, больше, чем за тот же период 2021 года. То есть за год штат предприятий увеличился примерно на 27,5 тысяч. Текущую потребность ведомство оценивает примерно в 10 тысяч.



А вот органы официальной статистики такого прироста не фиксируют. По данным Петростата, в сфере обрабатывающей промышленности на конец декабря трудилось 225,5 тысяч человек (без субъектов малого предпринимательства), что на 1,1 % больше, чем годом ранее. Еще 82 тысячи человек заняты в этой сфере в малом бизнесе, что всего на 100 человек больше, чем год назад.

Как заводы и город решают проблему

Комментируя кадровый голод в промышленности, президент призвал решать проблему за счет «привлекательного» уровня заработной платы, а также жилищных льгот.



По данным hh.ru, в 2022 году машиностроительные предприятия Петербурга предлагали соискателям в среднем от 55 000 до 92 000 рублей в месяц. Для сравнения, медианная предлагаемая зарплата в Петербурге на конец 2022 года составила 64,5 тыс. рублей. В среднем по России машиностроители были готовы платить кандидатам 76,2 тысячи рублей.

Впрочем, пока заметного скачка зарплат на фоне кадрового голода не случилось. По данным комитета по труду и занятости, промышленные предприятия Петербурга за год (с марта по март) повысили предлагаемые заработные платы на 13 %. Если верить Петростату, на такой же процент увеличилась средняя номинальная зарплата по городу в 2022 году. В целом по России годовой рост предлагаемых зарплат в производстве составил 14 %, отметил гендиректор HeadHunter Михаил Жуков в ходе пленарной сессии форума труда.



Дефицит пытаются закрыть всеми доступными средствами. Как рассказали в комитете по труду, 25 марта в ДК им. Кирова пройдет первая общегородская Ярмарка вакансий. Планируется участие более 100 компаний, имеющих вакантные места и стажировки, многие из которых — это крупные промышленные предприятия. Кроме того, с конца прошлого года Центр занятости проводит мини-ярмарки вакансий для студентов и выпускников на площадках образовательных учреждений. В последней приняли участие «ОДК-Климов», «НПО Сигнал», «Заслон», «Силовые машины», Адмиралтейские верфи и другие.

Собственную инициативу — «Петербург заводской» — ранее анонсировал комитет по промышленной политике. В рамках рекламной кампании планируется разместить по городу рекламные баннеры с QR-кодами, которые будут вести на сайт, где можно будет узнать о вакансиях и заполнить заявку.



Также с прошлого года ГАУ «Центр трудовых ресурсов», подведомственный комитету по труду, помимо традиционных ярмарок вакансий для жителей других регионов, решил наладить работу онлайн-консультационного пункта. В этом году опыт решили повторить. Победителям двух конкурсов на общую сумму 3,9 млн рублей предстоит наладить контакт с органами занятости не менее чем в 20 регионах РФ и довести до их жителей информацию о вакансиях на предприятиях Петербурга, а также возможностях прохождения профессионального обучения, повышения квалификации. Специалистов из других субъектов зовут трудиться, в том числе вахтовым методом. Цель мероприятий — «ограничение притока неквалифицированной иностранной рабочей силы в экономику Санкт-Петербурга», следует из конкурсной документации.

Промышленники признают, что в прошлом году заметно увеличили наем работников из соседних республик. Так, в «Изотерм» 9 из 100 работников — мигранты из стран Средней Азии. Директор компании Виктория Нестерова не исключает, что доля иностранных работников будет расти и дальше. Производитель водонагревательного оборудования «Термекс» привлекает из стран ЕврАзЭС не только рабочих, но и инженеров. Тосненский комбикормовый завод изучает возможность привлечь работников из Индии, рассказывал «Деловой Петербург» по итогам конференции в ТАСС.



Но людей все равно не хватает. «В сфере гособоронзаказа, несмотря на серьезные попытки государства, проблема дефицита трудовых ресурсов быстро не решается», — прокомментировал в ходе пленарной сессии форума труда секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов. По его словам, зарплаты в отрасли быстро растут в основном за счет переработки. «Новые кадры не приходят, — приходится использовать труд тех людей, которые сейчас работают», — подчеркнул он.

Что касается обеспеченности жильем, то некоторые предприятия дают его работникам в рамках соцпакета, отметили в комитете по труду. Город за счет бюджета такой опции не предоставляет. Однако, по данным «Фонтанки», промышленный блок изучает возможные варианты расселения рабочих вместе с предприятиями, обслуживающими гособоронзаказ. Социальный пакет — один из важных факторов при трудоустройстве, отмечает Олег Соколов.



Учиться, учиться и еще раз переобучиться

Губернатор Александр Беглов пообещал промышленникам подготовить больше работников. «Чтобы на предприятия приходили молодые специалисты, увеличим приём в колледжи на бюджетные места по наиболее востребованным профессиям и специальностям. По некоторым — вдвое», — отметил он. Для этого глава города пообещал закупить необходимое современное оборудование, отремонтировать и построить новые мастерские, привлечь к работе преподавателей и мастеров производственного обучения.

Однако подготовка молодых специалистов занимает много времени, да и далеко не все из них потом пойдут работать по специальности, подчеркнул Дмитрий Чернейко.

«Из образования по первичке вы не закроете более 10 % потребности в кадрах, их надо закрывать через систему дополнительного профессионального образования. Потому что готовых кадров на рынке нет и уже не будет. Независимо от системы оплаты труда», — заявил он, выступая на пленарной сессии форума труда.



Без государственного участия проблему дефицита кадров невозможно решить. Но и предприятия должны брать инвестиции в кадровый потенциал на себя, согласился Олег Соколов.

Ту же мысль ранее высказывал в интервью «Деловому Петербургу» глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик. По его словам, по некоторым специальностям на заводы из колледжей трудоустраивается около 10 % выпускников. И это проблема не только системы образования. «Предприятиям ведь тоже нужно создавать условия для молодёжи, разрабатывать для них корпоративные, мотивационные программы и систему наставничества», — отмечал он.

Вскоре предприятия оборонно-промышленного комплекса предоставят соискателям возможность пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование, сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Валерий Москаленко. На эти цели федеральное правительство выделит 700 млн рублей, что позволит обучить свыше 12 тысяч человек по стране. Перечень предприятий, которые примут участие в программе, определит Минпромторг. Желающим пройти бесплатное обучение нужно будет обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием.



В комитете по труду напоминают, что для промышленных предприятий доступны программы опережающего обучения по таким рабочим специальностям, как управление цехом и производственным участком промышленного предприятия, водитель погрузчика, токарь, маляр. В 2022 году по ним обучилось свыше 1 100 человек. Другая городская программа «Производительность труда» помогает бизнесу увеличить выпуск продукции без найма новых работников.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

