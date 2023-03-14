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    «Можно хрюкнуть сразу». Путин прокомментировал дефицит кадров в сфере гособоронзаказа

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    На кадровый вопрос в оборонно-промышленном комплексе России обратил внимание Владимир Путин во время визита на авиационный завод в Улан-Удэ 14 марта По словам президента, многие предприятия ОПК работают сверхурочно при нехватке специалистов.

    Глава государства отметил, что решить проблему поможет «привлекательный» уровень заработной платы, а также жилищные льготы. Путин согласился с тем, что дефицит кадров мешает выполнять гособоронзаказ.

    «Мешает, да. Но вы знаете, если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться, всё хорошо, можно хрюкнуть сразу. А когда что-то мешает, надо что-то преодолевать, надо работать над собой, над решением этих проблем», – ответил Путин на вопрос сотрудника завода в Улан-Удэ о том, мешает ли дефицит кадров выполнять гособоронзаказ (цитата по РИА Новости).

    В разговоре с рабочими президент также признал опасность долгосрочных последствий санкций.

    Владимир Путин сегодня находится в Улан-Удэ. Это первая поездка главы государства в Бурятию за последние пять лет. В ходе визита он также принял участие в совещании по развитию дальневосточных городов.

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