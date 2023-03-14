Президент Владимир Путин признал опасность долгосрочных последствий санкций, но выразил уверенность, что «всё будет нормально». Об этом глава государства заявил 14 марта в ходе встречи с рабочими авиационного завода в Улан-Удэ.



По словам Путина, риски связаны с тем, что предприятия длительного цикла нуждаются в современном оборудовании и разработках, пишет ТАСС.

Отвечая на вопросы рабочих, президент также отметил, что по итогам прошлого года России удалось кратно усилить свой экономический суверенитет. Проблемы, с которыми стране пришлось столкнуться, пошли экономике только на пользу, подчеркнул Путин.