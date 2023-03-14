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    Путин признал опасность долгосрочных последствий санкций

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    Президент Владимир Путин признал опасность долгосрочных последствий санкций, но выразил уверенность, что «всё будет нормально». Об этом глава государства заявил 14 марта в ходе встречи с рабочими авиационного завода в Улан-Удэ.

    По словам Путина, риски связаны с тем, что предприятия длительного цикла нуждаются в современном оборудовании и разработках, пишет ТАСС.

    Отвечая на вопросы рабочих, президент также отметил, что по итогам прошлого года России удалось кратно усилить свой экономический суверенитет. Проблемы, с которыми стране пришлось столкнуться, пошли экономике только на пользу, подчеркнул Путин.

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