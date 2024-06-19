Не секретные, а закрытые. Вице-губернатор Петербурга заявил, что траты на Мариуполь тщательно проверяют, хоть они и спрятаны под грифом

Вице-губернатор Алексей Корабельников 19 июня выступил в Законодательном собрании Петербурга с отчётом об исполнении бюджета 2023 года. Рассказывая о финансовых успехах, он похвалил граждан, которые платили налоги, — их поведение он назвал патриотичным.



Депутатов больше интересовали траты резервного фонда. Они уже не первый год носят закрытый характер — документы помечены грифом «для служебного пользования». В ответ на замечание депутата Бориса Вишневского* (иноагент) о том, что законом запрещено вводить секретные статьи в региональных бюджетах, Корабельников сказал, что в Петербурге ситуация иная: «Есть положение, что секретных статей быть не может, это так. Но это не наш случай. И мы ничего не скрываем и открыто говорим о результатах, которые достигаются при исполнении бюджета». По его словам, отчеты составляются по установленным формам, и нарушения закона нет.

