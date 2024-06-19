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    Не секретные, а закрытые. Вице-губернатор Петербурга заявил, что траты на Мариуполь тщательно проверяют, хоть они и спрятаны под грифом

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    Вице-губернатор Алексей Корабельников 19 июня выступил в Законодательном собрании Петербурга с отчётом об исполнении бюджета 2023 года. Рассказывая о финансовых успехах, он похвалил граждан, которые платили налоги, — их поведение он назвал патриотичным.

    Депутатов больше интересовали траты резервного фонда. Они уже не первый год носят закрытый характер — документы помечены грифом «для служебного пользования». В ответ на замечание депутата Бориса Вишневского* (иноагент) о том, что законом запрещено вводить секретные статьи в региональных бюджетах, Корабельников сказал, что в Петербурге ситуация иная: «Есть положение, что секретных статей быть не может, это так. Но это не наш случай. И мы ничего не скрываем и открыто говорим о результатах, которые достигаются при исполнении бюджета». По его словам, отчеты составляются по установленным формам, и нарушения закона нет.

    Депутат Михаил Амосов спросил у Корабельникова, почему чиновники стесняются трат на Мариуполь, которые как раз находятся в закрытой части резервного фонда, ведь с городом установлены побратимские отношения. В ответ вице-губернатор сообщил, что дело в соображениях безопасности — траты, по его словам, спрятали от иностранных спецслужб.

    Впрочем, Корабельников заметил, что расходы тщательно контролируются: «Деньги расходуются эффективно. Внимательно рассматриваются на специальных штабах, их возглавляет губернатор. Мышь не проскочит».

    Ранее из проекта закона об исполнении бюджета стало известно, что всего из резервного фонда Петербурга в прошлом году потратили 34,3 млрд рублей.

    *признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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