Проект парка «Тучков буян» в Петербурге заморожен как минимум до следующего года

Создание парка «Тучков буян» на Петроградской стороне отложено. Об этом сообщил руководитель Архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн, отвечая на вопросы подписчиков в группе бюро во «ВКонтакте».



«Пока проект заморожен, как это все пойдёт, не готов прогнозировать. Посмотрим со следующего года. Разговоры идут, но неясны источники финансирования, поскольку земля ещё не передана от Управления делами президента городу», — сообщил он.

Арт-парк «Тучков буян» должен появиться вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом. Осенью 2020 года «Студия 44» и West 8 стали победителем международного конкурса на концепцию парка. По его условиям, проект должен «вписаться» в 6 млрд рублей, не считая проектных и изыскательных работ. Также прописали и другие требования: не менее 70% озеленения, предпочтение местной флоре, павильон, амфитеатр, зона фуд-маркета.