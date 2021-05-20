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Проект парка «Тучков буян» в Петербурге заморожен как минимум до следующего года

Создание парка «Тучков буян» на Петроградской стороне отложено. Об этом сообщил руководитель Архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн, отвечая на вопросы подписчиков в группе бюро во «ВКонтакте».

«Пока проект заморожен, как это все пойдёт, не готов прогнозировать. Посмотрим со следующего года. Разговоры идут, но неясны источники финансирования, поскольку земля ещё не передана от Управления делами президента городу», — сообщил он.

Арт-парк «Тучков буян» должен появиться вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом. Осенью 2020 года «Студия 44» и West 8 стали победителем международного конкурса на концепцию парка. По его условиям, проект должен «вписаться» в 6 млрд рублей, не считая проектных и изыскательных работ. Также прописали и другие требования: не менее 70% озеленения, предпочтение местной флоре, павильон, амфитеатр, зона фуд-маркета.

Ранее на данной территории планировалось создание Судебного квартала. Вице-губернатор Николай Линченко сообщал, что первый этап реализации проектирования парка (в части строительства театра Эйфмана и подземной парковки) остается в рамках контракта Управления делами президента. Саму территорию город рассчитывал получить в 2021 году.

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Комментарии (4)

f0ntan
Если от его управления земля городу до сих пор не передана, то почему она будет передана в будущем? Все разговоры про парк - это пшик. Смотрим на календарь, когда год выборов. И после выборов здесь начнут строить судебный квартал, как по плану
McGillavry
Если до получения ордена остолоп ничего не делал, то зачем он будет что-либо делать позже? Надо вообще все проекты в городе заморозить. Стабильность ведь не подразумевает развития.
Alkaline
Спасибо, мы и не сомневались... (
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