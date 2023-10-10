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    Последствия эскалации. «Фонтанка» собрала кадры взрывов и разрушений в Израиле и секторе Газа

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    Фото: Hatem Moussa/ AP/TASS
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    Четвертый день продолжаются обстрелы городов Израиля со стороны палестинских бойцов ХАМАС и ответные удары по сектору Газа. Днем 10 октября под обстрелы попали Ашкелон и Самария, тревогу объявили в городе Шломи на севере Израиля. По последним данным израильских СМИ, от обстрелов ХАМАСа более тысячи человек были убиты, 3 600 — ранены.

    Тем временем ЦАХАЛ начал работу по району Аль Фуркан и нанес более 250 ударов с воздуха. С палестинской стороны, по последним данным, погибли 830 человек, 4 250 — получили ранения. Кроме того, впервые с начала войны ракетные обстрелы из Газы и из Ливана произошли одновременно. Сейчас жителей Ашкелона просят не покидать укрытия.

    Число граждан России, погибших в ходе войны между Израилем и ХАМАС, увеличилось до четырех.

    «Фонтанка» собрала кадры взрывов и разрушений в Израиле и секторе Газа.

    Очередь в пункт сдачи крови в Иерусалиме

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    Фото: Hatem Moussa/ AP/TASS

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