ХАМАС выпустил ракеты в сторону Ашкелона

В израильском городе Ашкелоне зазвучали сирены — небо накрыло ракетами со стороны сектора Газа, сообщает 10 октября telegram-канал Yediot News.
По данным Haaretz, одна из ракет попала в отель.
Радикалы угрожают Израилю разрушить Ашкелон полностью, а затем перейти к другому городу, если не будет прекращена политика перемещения граждан из сектора Газа.
ЦАХАЛ также сообщил, что с территории Ливана по Израилю были выпущены примерно 15 ракет, 4 перехвачены, 10 упали в открытой местности.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября. ХАМАС из сектора Газа провел атаку на территорию Израиля. Израиль объявил о готовности к войне и полной блокаде сектора Газа. По данным Армии обороны Израиля, более 900 жителей Израиля погибли, более 2,6 тысячи получили ранения в результате атак ХАМАС. В минздраве Палестины сообщают, что в секторе Газа и на Западном берегу Иордана погибло не менее 788 человек, 4,1 тысячи пострадали.