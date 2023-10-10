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    ХАМАС выпустил ракеты в сторону Ашкелона

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    В израильском городе Ашкелоне зазвучали сирены — небо накрыло ракетами со стороны сектора Газа, сообщает 10 октября telegram-канал Yediot News.

    По данным Haaretz, одна из ракет попала в отель.

    Радикалы угрожают Израилю разрушить Ашкелон полностью, а затем перейти к другому городу, если не будет прекращена политика перемещения граждан из сектора Газа.

    ЦАХАЛ также сообщил, что с территории Ливана по Израилю были выпущены примерно 15 ракет, 4 перехвачены, 10 упали в открытой местности.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября. ХАМАС из сектора Газа провел атаку на территорию Израиля. Израиль объявил о готовности к войне и полной блокаде сектора Газа. По данным Армии обороны Израиля, более 900 жителей Израиля погибли, более 2,6 тысячи получили ранения в результате атак ХАМАС. В минздраве Палестины сообщают, что в секторе Газа и на Западном берегу Иордана погибло не менее 788 человек, 4,1 тысячи пострадали.

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