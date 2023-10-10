При обстреле в секторе Газа погибла семья из 14 человек, журналисты. В Израиле более 900 убитых

Более 900 жителей Израиля погибли, еще
Среди погибших много иностранцев, в частности, 18 граждан Таиланда, семь граждан Аргентины, канадец, передает ТАСС.
По данным агентства WAFA, рано утром
По сообщению агентства Quds, израильские военные штурмуют город Наблус на Западном берегу реки Иордан, а также атаковали Вифлеем и Калькилию.
Десятки израильтян с двойным гражданством, включая российское и китайское, находятся в заложниках у ХАМАС, рассказал представитель движения Муса Абу Марзук телеканалу Al Jazeera. Он заявил, что ХАМАС открыт для «всех политических диалогов» (цитата по ТАСС).
ХАМАС собирается обменять пленных на палестинцев и арабов, находящихся в тюрьмах США, сообщил представитель движения Али Бараке в интервью агентству Associated Press. По его словам, боевики готовы ко «всем сценариям» развития конфликта, включая «долгую войну». Причиной крупномасштабной атаки со стороны ХАМАС он назвал действия правительства Израиля по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима и усиление давления на палестинских заключенных, удерживаемых Израилем. Атака ХАМАС на Израиль, по его словам, планировалась больше года небольшим числом высокопоставленных командиров в секторе Газа.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября. ХАМАС из сектора Газа провел атаку на территорию Израиля. Израиль объявил о готовности к войне и полной блокаде сектора Газа.