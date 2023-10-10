При обстреле в секторе Газа погибла семья из 14 человек, журналисты. В Израиле более 900 убитых

Более 900 жителей Израиля погибли, еще 2 616 получили ранения в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС, сообщает 10 октября ТАСС со ссылкой на информацию Армии обороны Израиля. Из сектора Газа по Израилю выпущено не менее 4,5 тысячи ракет, а израильские военные поразили 1 290 целей, связанных с ХАМАС.



Среди погибших много иностранцев, в частности, 18 граждан Таиланда, семь граждан Аргентины, канадец, передает ТАСС.

