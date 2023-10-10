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    При обстреле в секторе Газа погибла семья из 14 человек, журналисты. В Израиле более 900 убитых

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    Более 900 жителей Израиля погибли, еще 2 616 получили ранения в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС, сообщает 10 октября ТАСС со ссылкой на информацию Армии обороны Израиля. Из сектора Газа по Израилю выпущено не менее 4,5 тысячи ракет, а израильские военные поразили 1 290 целей, связанных с ХАМАС.

    Среди погибших много иностранцев, в частности, 18 граждан Таиланда, семь граждан Аргентины, канадец, передает ТАСС.

    По данным агентства WAFA, рано утром 10 октября израильские ВВС нанесли серию ударов по населенным пунктам сектора Газа. В городе Бейт-Лахия в одном из домов погибла семья из 14 человек. В Хан-Юнес при ударе по жилому зданию погибла девочка, десятки человек получили ранения, разрушен единственный госпиталь. В Нусейрате повреждено несколько многоэтажных домов. По информации телеканала Al Manar, под обстрел попала съемочная группа на западе Газы, погибли двое журналистов, трое ранены. В общей сложности, по подсчетам Минздрава Палестины, число жертв среди мирного населения выросло за сутки с 424 до 704, более 3,9 тысячи человек ранены. Более 70 тысяч палестинцев остались без крова.

    По сообщению агентства Quds, израильские военные штурмуют город Наблус на Западном берегу реки Иордан, а также атаковали Вифлеем и Калькилию.

    Десятки израильтян с двойным гражданством, включая российское и китайское, находятся в заложниках у ХАМАС, рассказал представитель движения Муса Абу Марзук телеканалу Al Jazeera. Он заявил, что ХАМАС открыт для «всех политических диалогов» (цитата по ТАСС).

    ХАМАС собирается обменять пленных на палестинцев и арабов, находящихся в тюрьмах США, сообщил представитель движения Али Бараке в интервью агентству Associated Press. По его словам, боевики готовы ко «всем сценариям» развития конфликта, включая «долгую войну». Причиной крупномасштабной атаки со стороны ХАМАС он назвал действия правительства Израиля по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима и усиление давления на палестинских заключенных, удерживаемых Израилем. Атака ХАМАС на Израиль, по его словам, планировалась больше года небольшим числом высокопоставленных командиров в секторе Газа.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября. ХАМАС из сектора Газа провел атаку на территорию Израиля. Израиль объявил о готовности к войне и полной блокаде сектора Газа.

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    ИзраильАрабо-израильский конфликтВойна в ИзраилеПалестинаСектор Газа
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