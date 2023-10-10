Посольство: Четверо россиян погибли в ходе конфликта в Израиле

Число граждан России, погибших в ходе войны между Израилем и ХАМАС, увеличилось до четырех. Об этом 10 октября пишет РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

Еще шестеро числятся пропавшими без вести. В диппредставительстве рассказали, что получают обращения от родственников россиян, с которыми нет связи в Израиле.

Ранее посольством РФ была открыта дополнительная горячая линия для обращений: +972–53–598–66–04. Телефон для экстренных случаев: +972–54–962–23–41.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник сообщила, что все желающие покинуть Израиль могут это сделать с помощью регулярных рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. На данный момент МИД прорабатывает возможность эвакуации обратившихся сограждан из сектора Газа, где сейчас идут боевые действия. Захарова уточнила, что дипмиссии РФ готовят соответствующие списки и оказывают необходимую помощь нуждающимся.