    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, южн

    761мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd101.36eur107.03

    Посольство: Четверо россиян погибли в ходе конфликта в Израиле

    6056
    23 комментария

    Число граждан России, погибших в ходе войны между Израилем и ХАМАС, увеличилось до четырех. Об этом 10 октября пишет РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

    Еще шестеро числятся пропавшими без вести. В диппредставительстве рассказали, что получают обращения от родственников россиян, с которыми нет связи в Израиле.

    Ранее посольством РФ была открыта дополнительная горячая линия для обращений: +972–53–598–66–04. Телефон для экстренных случаев: +972–54–962–23–41.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник сообщила, что все желающие покинуть Израиль могут это сделать с помощью регулярных рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. На данный момент МИД прорабатывает возможность эвакуации обратившихся сограждан из сектора Газа, где сейчас идут боевые действия. Захарова уточнила, что дипмиссии РФ готовят соответствующие списки и оказывают необходимую помощь нуждающимся.

    По последним данным, около 400 человек обратились к представительству РФ с просьбой помочь эвакуироваться из Газы. Среди них около 280 россиян, граждане Белоруссии, Украины, Казахстана, а также палестинцы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 23

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close