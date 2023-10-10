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    Захарова обратилась к россиянам в Израиле: осуществляются регулярные рейсы

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    Все желающие покинуть Израиль могут это сделать с помощью регулярных рейсов российских и зарубежных авиакомпаний, заявила 10 октября официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Осуществляются регулярные рейсы как российских, так и зарубежных авиакомпаний из Израиля. Для всех, кто хочет покинуть эту страну, есть возможность это сделать», — заявила в ходе еженедельного брифинга представитель МИД Мария Захарова, уточнив, что снижения напряжённости в регионе в ближайшее время не ожидается.

    На данный момент МИД прорабатывает возможность эвакуации обратившихся сограждан из сектора Газа, где сейчас идут боевые действия. Захарова уточнила, что дипмиссии РФ готовят соответствующие списки и оказывают необходимую помощь нуждающимся.

    Она напомнила, что в результате эскалации боевых действий с 7 октября погибло более 1,5 тысячи палестинцев и израильтян. Ранее посол РФ в Израиле сообщил о двух погибших гражданах РФ в Израиле.

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    Комментарии 9

    Гость10 Окт 2023 в 17:32
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