Еще один россиянин погиб в Израиле в результате боевых из-за обострения конфликта. Об этом 10 октября сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ.

По его словам, сотни россиян подали в посольство в Израиле заявления с просьбой об эвакуации, передаёт РИА Новости.

По данным посольства на 9 октября, после нападения ХАМАС в Израиле числился погибшим один гражданин России, еще четверо — пропавшими без вести. До этого сообщалось, что всего поступило девять обращений от родственников российских граждан, с которыми не удается установить связь. Агентство «Рейтер» передавало, что среди захваченных в плен в Израиле — «десятки» людей с двойным гражданством, в том числе с российским.