ХАМАС заявляет, что среди захваченных в плен в Израиле есть россияне

Среди захваченных в плен в Израиле «десятки» людей с двойным гражданством, в том числе с российским, передает вечером 9 октября агентство «Рейтер». Также среди захваченных есть граждане Китая.
Напомним, на момент публикации официально только один гражданин России числится погибшим в Израиле после нападения ХАМАС. Еще четверо считаются пропавшими без вести.
Ранее сообщалось, что всего поступило девять обращений от родственников российских граждан, с которыми не удается установить связь.
Накануне в СМИ появилась информация о молодом петербуржце, который уехал в Израиль в 2022 году и был на музыкальном фестивале, который попал под удар во время атаки на Израиль и где, по последним данным, могут быть сотни погибших. Перед тем как пропасть со связи, он якобы писал родственникам, что слышит выстрелы.
Глава МИД Израиля Эли Коэн вечером 9 октября заявил, что в ходе атаки ХАМАС, начавшейся в субботу, больше 700 человек убиты и больше сотни взяты в плен. Среди них как израильтяне, так и люди других национальностей. «Мы требуем у ХАМАС вернуть их обратно в духе взаимной ответственности», — заявил Эли Коэн.
Точную информацию об иностранцах, пострадавших во время нападения МИД Израиля не предоставил. Там заявили, что никаких переговоров с ХАМАС сейчас не ведется.