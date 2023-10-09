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    ХАМАС заявляет, что среди захваченных в плен в Израиле есть россияне

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    Среди захваченных в плен в Израиле «десятки» людей с двойным гражданством, в том числе с российским, передает вечером 9 октября агентство «Рейтер». Также среди захваченных есть граждане Китая.

    Напомним, на момент публикации официально только один гражданин России числится погибшим в Израиле после нападения ХАМАС. Еще четверо считаются пропавшими без вести.

    Ранее сообщалось, что всего поступило девять обращений от родственников российских граждан, с которыми не удается установить связь.

    Накануне в СМИ появилась информация о молодом петербуржце, который уехал в Израиль в 2022 году и был на музыкальном фестивале, который попал под удар во время атаки на Израиль и где, по последним данным, могут быть сотни погибших. Перед тем как пропасть со связи, он якобы писал родственникам, что слышит выстрелы.

    Глава МИД Израиля Эли Коэн вечером 9 октября заявил, что в ходе атаки ХАМАС, начавшейся в субботу, больше 700 человек убиты и больше сотни взяты в плен. Среди них как израильтяне, так и люди других национальностей. «Мы требуем у ХАМАС вернуть их обратно в духе взаимной ответственности», — заявил Эли Коэн.

    Точную информацию об иностранцах, пострадавших во время нападения МИД Израиля не предоставил. Там заявили, что никаких переговоров с ХАМАС сейчас не ведется.

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