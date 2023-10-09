ХАМАС заявляет, что среди захваченных в плен в Израиле есть россияне

Среди захваченных в плен в Израиле «десятки» людей с двойным гражданством, в том числе с российским, передает вечером 9 октября агентство «Рейтер». Также среди захваченных есть граждане Китая.



Напомним, на момент публикации официально только один гражданин России числится погибшим в Израиле после нападения ХАМАС. Еще четверо считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что всего поступило девять обращений от родственников российских граждан, с которыми не удается установить связь.



Накануне в СМИ появилась информация о молодом петербуржце, который уехал в Израиль в 2022 году и был на музыкальном фестивале, который попал под удар во время атаки на Израиль и где, по последним данным, могут быть сотни погибших. Перед тем как пропасть со связи, он якобы писал родственникам, что слышит выстрелы.

