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    Петербуржец пропал после атаки ХАМАС недалеко от сектора Газа

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    Родные и близкие пытаются отыскать 27-летнего Андрея, который пропал на юге Израиля после нападения ХАМАС на участников техно-фестиваля Nova, проходившего в 15 километрах от Газы. Объявления о помощи в поисках появились в соцсетях накануне. По состоянию на 9 октября молодой человек все еще не в сети.

    По данным «Фонтанки», Андрей родом из Сестрорецка. В Петербурге он окончил Технологический университет, а летом 2022 года перебрался в Израиль по программе репатриации. Телеграм-каналы сообщают, что в последний раз Андрей был на связи с отцом в день атаки ХАМАС. Он писал, что слышит стрельбу и видел танки. На техно-фестивале он работал охранником. После нападения он, вероятно, как и все, прятался от палестинцев. Родные обзвонили больницы и проверили списки погибших, но Андрея в них пока не нашли. Отец молодого человека комментарии давать отказался. Близкие надеются, что у Андрея просто разрядился телефон и что с ним все в порядке.

    «Ребят, наш друг был охранником на фестивале Nova на юге (Нетивот). Если вдруг кто-то что-то знает, где искать информацию. Или телефоны клиник Барзилай и Каплан, пришлите, пожалуйста. У него разрядился телефон, всей бывшей Масой очень волнуемся за него», — написала в соцсетях его подруга Светлана.

    Фестиваль Nova проходил в окрестностях города Нетивот, в 15 километрах от Газы. Молодежь туда приехала со всего Израиля и из-за границы. ХАМАСовцы расстреляли и похитили участников мероприятия. В районе проведения фестиваля найдено 260 тел погибших.

    Около семи утра 7 октября движение ХАМАС начало массированную ракетную атаку на Израиль, а на территорию страны вторглись десятки палестинцев. Минобороны Израиля мобилизовало резервистов и начало ответную операцию под названием «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что страна находится в состоянии войны, и пообещал, что ХАМАС заплатит за нападение «цену, которой не знал».

    С поддержкой Израиля выступили западные страны. МИД России призвал палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности. С таким же призывом выступило дипломатическое ведомство Саудовской Аравии. К урегулированию конфликта присоединился Египет.

    Палестинскую группировку поддержали ливанское движение «Хезболла» и Иран. В Иране официально праздновали нападение ХАМАСА и поздравляли движение с успешной операцией.

    В Израиле, по последним данным властей, в результате столкновений погибли около 700 человек, среди них не менее 73 солдат. В Палестине сообщают, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 493, пострадали более 2,7 тысячи человек.

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