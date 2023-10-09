Петербуржец пропал после атаки ХАМАС недалеко от сектора Газа

Родные и близкие пытаются отыскать 27-летнего Андрея, который пропал на юге Израиля после нападения ХАМАС на участников техно-фестиваля Nova, проходившего в 15 километрах от Газы. Объявления о помощи в поисках появились в соцсетях накануне. По состоянию на 9 октября молодой человек все еще не в сети.



По данным «Фонтанки», Андрей родом из Сестрорецка. В Петербурге он окончил Технологический университет, а летом 2022 года перебрался в Израиль по программе репатриации. Телеграм-каналы сообщают, что в последний раз Андрей был на связи с отцом в день атаки ХАМАС. Он писал, что слышит стрельбу и видел танки. На техно-фестивале он работал охранником. После нападения он, вероятно, как и все, прятался от палестинцев. Родные обзвонили больницы и проверили списки погибших, но Андрея в них пока не нашли. Отец молодого человека комментарии давать отказался. Близкие надеются, что у Андрея просто разрядился телефон и что с ним все в порядке.