МИД Израиля: война с ХАМАС не будет быстрой

Война Израиля с силами ХАМАС займет длительное время. Об этом заявил 9 октября глава МИД Израиля Эли Коэн в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент «Фонтанки». «Это займет не несколько дней, это займет много времени», — сказал он.



Глава МИД отметил, что в ходе атаки ХАМАС, начавшейся 7 октября, больше 700 человек убиты и больше сотни взяты в плен. Среди них как израильтяне, так и люди других национальностей. «Мы требуем у ХАМАС вернуть их обратно в духе взаимной ответственности», — заявил Эли Коэн. Точную информацию об иностранцах, пострадавших во время нападения, МИД Израиля не предоставил.