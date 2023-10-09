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    МИД Израиля: война с ХАМАС не будет быстрой

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    Война Израиля с силами ХАМАС займет длительное время. Об этом заявил 9 октября глава МИД Израиля Эли Коэн в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент «Фонтанки». «Это займет не несколько дней, это займет много времени», — сказал он.

    Глава МИД отметил, что в ходе атаки ХАМАС, начавшейся 7 октября, больше 700 человек убиты и больше сотни взяты в плен. Среди них как израильтяне, так и люди других национальностей. «Мы требуем у ХАМАС вернуть их обратно в духе взаимной ответственности», — заявил Эли Коэн. Точную информацию об иностранцах, пострадавших во время нападения, МИД Израиля не предоставил.

    Представитель ЦАХАЛ майор Либби Вайсc в ходе брифинга также не стала комментировать судьбу заложников и то, какие действия предпринимаются для их спасения. В то же время представитель МИД Израиля, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что никаких переговоров с ХАМАС сейчас не ведется.

    Эли Коэн в своем заявлении назвал ХАМАС «прокси Ирана». По словам Либби Вайсс, это предположение основано на том, что исторически Иран был активным сторонником ХАМАС и предоставлял организации финансовую поддержку.

    По данным посольства РФ в Израиле, один гражданин России числится погибшим после нападения ХАМАС. Еще четверо считаются пропавшими без вести.

    Ранее представитель иранского МИД Нассер Канани заявил, что Иран не причастен к нападению палестинского движения ХАМАС на Израиль и что обвинения в адрес Тегерана политически мотивированы.

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    Израиль
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    Комментарии 11

    Гость09 Окт 2023 в 22:00
    Китай наблюдает…
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