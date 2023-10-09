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    Один россиянин числится погибшим в Израиле после нападения ХАМАС

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    Один гражданин России числится погибшим в Израиле после нападения ХАМАС. Еще четверо считаются пропавшими без вести, заявили вечером 9 октября РИА Новости в посольстве РФ со ссылкой на списки израильской стороны.

    «Консульский отдел Посольства занимается выяснением всех обстоятельств... Находимся в контакте с родственниками людей и оказываем им необходимое содействие. Прилагаем максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан», — заявили в диппредставительстве. Имя погибшего не уточняется.

    Ранее сообщалось, что всего поступило девять обращений от родственников российских граждан, с которыми не удается установить связь. Пропавшими без вести считались четверо.

    Накануне в СМИ появилась информация о молодом петербуржце, который уехал в Израиль в 2022 году и был на музыкальном фестивале, который попал под удар во время атаки на Израиль и где, по последним данным, могут быть сотни погибших. Перед тем как пропасть со связи, он якобы писал родственникам, что слышит выстрелы.

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