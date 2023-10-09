Один россиянин числится погибшим в Израиле после нападения ХАМАС

Один гражданин России числится погибшим в Израиле после нападения ХАМАС. Еще четверо считаются пропавшими без вести, заявили вечером 9 октября РИА Новости в посольстве РФ со ссылкой на списки израильской стороны.

«Консульский отдел Посольства занимается выяснением всех обстоятельств... Находимся в контакте с родственниками людей и оказываем им необходимое содействие. Прилагаем максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан», — заявили в диппредставительстве. Имя погибшего не уточняется.

Ранее сообщалось, что всего поступило девять обращений от родственников российских граждан, с которыми не удается установить связь. Пропавшими без вести считались четверо.