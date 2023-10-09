Крики и выстрелы. Появилось видео, как участники музыкального фестиваля пытались укрыться от ХАМАС

В соцсетях появились кадры предположительно первых минут после начала атаки ХАМАС на Израиль. Видео сняла участница фестиваля электронной музыки Nature Party, на котором были убиты как минимум 260 человек. Ролик разошелся по соцсетям 9 октября.

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Видео снято от первого лица. Сначала на кадрах видно, как люди танцуют, но затем музыка прекращается. В непонимании гости фестиваля оборачиваются по сторонам, кто-то встает с мест и медленно уходит. После этого людей уже начинает поторапливать охрана, но, судя лицам, любители музыки не знают, что происходит. В итоге кому-то удается добежать до машины.



Однако, судя по видео, не все смогли быстро покинуть место проведения фестиваля. На кадрах видно дорогу, по которой идет снимающая девушка. На фоне слышны выстрелы и всхлипы. Девушка переходит на бег, а затем вместе с другими участниками фестиваля прячется за автомобилем и навесом. Раненым пытаются оказать первую помощь.



Автор также успела заснять, как люди крадутся гуськом и ползут по земле, укрываясь от выстрелов. Их действия координируют правоохранители. После этого запись прерывается. Что стало с участниками ролика, неизвестно.



Фестиваль электронной музыки Nature Party проходил на юге Израиля и подвергся нападению палестинского движения ХАМАС 7 октября. На мероприятии присутствовали тысячи человек: десятки из них пропали без вести, не менее 260 тел вывезли волонтеры с места проведения фестиваля, более 100 человек, по данным представителя ХАМАС, оказались в заложниках. Близкие участников фестиваля со всего мира ищут информацию о своих родных.