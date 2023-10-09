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    Волонтеры вывезли более 250 тел с места проведения музыкального фестиваля в Израиле после атаки ХАМАС

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    Более 250 тел нашли на месте проведения фестиваля электронной музыки Nature Party на юге Израиля, который подвергся нападению палестинского движения ХАМАС.

    Об этом 8 октября сообщает Times Of Israel со ссылкой на волонтеров организации ZAKA, которая занимается поиском и спасением людей после терактов и катастроф. Добровольцы нашли и вывезли с места происшествия не менее 260 тел.

    Как сообщалось ранее, на музыкальном фестивале, который проходил в пустыне, были тысячи человек. Утром 7 октября он подвергся атаке бойцов ХАМАС. В результате десятки человек пропали без вести. Близкие участников фестиваля со всего мира ищут информацию о своих родных. Не исключено, что некоторые из них могли попасть в плен. Информацию о том, что среди пропавших на фестивале людей могли быть россияне, проверяет посольство России в Израиле.

    Представитель ХАМАСа Мусса Абу Марзук заявил о захвате более 100 израильских заложников, в том числе высокопоставленных военных. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на палестинское агентство «Аль-Хадас». О захвате еще 30 пленников сообщила запрещенная в России группировка «Палестинский исламский джихад»*, которая якобы удерживает в секторе Газа более 30 израильских заложников.

    *Движение «Палестинский исламский джихад» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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