Волонтеры вывезли более 250 тел с места проведения музыкального фестиваля в Израиле после атаки ХАМАС

Более 250 тел нашли на месте проведения фестиваля электронной музыки Nature Party на юге Израиля, который подвергся нападению палестинского движения ХАМАС.



Об этом 8 октября сообщает Times Of Israel со ссылкой на волонтеров организации ZAKA, которая занимается поиском и спасением людей после терактов и катастроф. Добровольцы нашли и вывезли с места происшествия не менее 260 тел.

Как сообщалось ранее, на музыкальном фестивале, который проходил в пустыне, были тысячи человек. Утром 7 октября он подвергся атаке бойцов ХАМАС. В результате десятки человек пропали без вести. Близкие участников фестиваля со всего мира ищут информацию о своих родных. Не исключено, что некоторые из них могли попасть в плен. Информацию о том, что среди пропавших на фестивале людей могли быть россияне, проверяет посольство России в Израиле.