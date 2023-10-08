Посольство России проверяет возможное похищение россиянок в Израиле. Одна из «пропавших» на музыкальном фестивале нашлась в Москве

Посольство России в Израиле проверяет информацию о возможном похищении россиянок бойцами ХАМАС в ходе нападений на юге страны, в том числе на музыкальном фестивале близ города Офаким. Пока подтверждений, что среди похищенных есть гражданки России, нет.

«Посольство России в Израиле занимается проверкой распространяющейся в интернет-сегменте информации о похищении боевиками ХАМАС на фестивале электронной музыки близ города Офакима якобы двух гражданок Российской Федерации, — цитирует ТАСС 8 октября пресс-секретаря дипмиссии. — На настоящий момент не можем подтвердить факт наличия гражданства Российской Федерации у упомянутых лиц. На учете в консульском отделе посольства России в Израиле они не состоят. В консульский отдел посольства России в Израиле кто-либо из близких родственников данных лиц также не обращался».

Утром 7 октября израильские СМИ сообщали, что нападению вторгшихся в страну бойцов палестинского движения ХАМАС подверглись посетители фестиваля электронной музыки под открытым небом Nature Party. К вечеру в СМИ и телеграм-каналах появилась информация, что в результате был похищен десяток девушек, у двух из которых российские имена и фамилии. Одну из девушек якобы звали Елизавета Прудникова. Как выяснили журналисты, на самом деле девушку в списке зовут Карина Притика. В телеграм-каналах пишут, что она из Лиссабона, а Елизавета просто была указана в качестве ее контактного лица, поэтому и произошла путаница. Елизавета сообщила RT, что с ней всё хорошо, она находится дома в Москве и никогда не была в Израиле.

На музыкальном фестивале, который проходил в пустыне, были тысячи человек, сообщает Times of Israel. Сначала туда упали ракеты, а затем нападавшие стали стрелять по толпе. Люди побежали к своим автомобилям и попытались укрыться. В результате этого и других нападений на юге страны десятки людей числятся пропавшими без вести. Полиция попросила родственников принесли образцы ДНК пропавших, чтобы была возможность обнаружить их среди погибших. Около семи утра 7 октября движение ХАМАС начало массированную ракетную атаку на Израиль, а на территорию страны вторглись десятки палестинцев. Минобороны Израиля мобилизовало резервистов и начало ответную операцию под названием «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что страна находится в состоянии войны, и пообещал, что ХАМАС заплатит за сегодняшнее нападение «цену, которой не знал».

С поддержкой Израиля выступили западные страны. МИД России призвал палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности. С таким же призывом выступило дипломатическое ведомство Саудовской Аравии. К урегулированию конфликта присоединился Египет.