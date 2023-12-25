Прокуратура обжаловала приговор социологу Борису Кагарлицкому* (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), передает 25 декабря ТАСС. Ранее в ходе прений сторон гособвинитель просил назначить Кагарлицкому* 5,5 лет реального лишения свободы.

Напомним, 12 декабря в Сыктывкаре Второй западный окружной военный суд вынес приговор Кагарлицкому*. Его признали виновным по делу о публичном оправдании терроризма, приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей и освободили в зале суда.



Суд установил, что Кагарлицкий* опубликовал видеоролик, «направленный на публичное оправдание терроризма».

