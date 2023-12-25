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    Прокуратура обжаловала приговор социологу Борису Кагарлицкому*

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    Прокуратура обжаловала приговор социологу Борису Кагарлицкому* (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), передает 25 декабря ТАСС. Ранее в ходе прений сторон гособвинитель просил назначить Кагарлицкому* 5,5 лет реального лишения свободы.

    Напомним, 12 декабря в Сыктывкаре Второй западный окружной военный суд вынес приговор Кагарлицкому*. Его признали виновным по делу о публичном оправдании терроризма, приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей и освободили в зале суда.

    Суд установил, что Кагарлицкий* опубликовал видеоролик, «направленный на публичное оправдание терроризма».

    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Кагарлицким Юльевичем либо касается деятельности иностранного агента Кагарлицкого Бориса Юльевича.

    В суде Кагарлицкий* пояснил, что в видео есть неудачная отсылка к коту, который стал символом стройки Крымского моста. Отсылка, по его словам, появилась в интернете за сутки до взрыва, поэтому ролик получился провокационным. Он добавил, что умысла на оправдание теракта у него не было.

    *Признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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