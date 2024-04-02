В Петербурге задержали советского диссидента Скобова*

В Петербурге задержали публициста Александра Скобова* (внесен в реестр иностранных агентов). Как рассказал «Фонтанке» правозащитник Юлий Рыбаков, следователь и сопровождение из МВД пришли к нему домой в районе 22 часов 2 апреля и предъявили постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Александра Скобова, который в этот момент был у него в гостях.



«Сфотографировать постановление мне не дали, там было написано об уголовном деле по статье 205.2 УК РФ "Оправдание терроризма"», — сказал Рыбаков.

По его словам, Скобова задержали, не дав ему забрать с собой лекарства от диабета, без которых жизнь его в опасности.