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    В Петербурге задержали советского диссидента Скобова*

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    В Петербурге задержали публициста Александра Скобова* (внесен в реестр иностранных агентов). Как рассказал «Фонтанке» правозащитник Юлий Рыбаков, следователь и сопровождение из МВД пришли к нему домой в районе 22 часов 2 апреля и предъявили постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Александра Скобова, который в этот момент был у него в гостях.

    «Сфотографировать постановление мне не дали, там было написано об уголовном деле по статье 205.2 УК РФ "Оправдание терроризма"», — сказал Рыбаков.

    По его словам, Скобова задержали, не дав ему забрать с собой лекарства от диабета, без которых жизнь его в опасности.

    Рыбаков добавил, что Скобов не писал ничего о теракте в «Крокусе», однако много комментировал ситуации об отношениях России и Украины.

    Александру Скобову 66 лет. В советские годы его привлекали по статье об антисоветской агитации. В 1978 году его также помещали в психиатрическую лечебницу после акции левых активистов — они разбросали листовки в Гостином дворе с призывом к «установлению подлинного гуманного социализма». В 2000-х участвовал в движении «Солидарность», состоял в партии «Яблоко». 22 марта 2024 года Скобов внесён в список иноагентов.

    * Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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