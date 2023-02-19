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    Градозащита от Бастрыкина

    На Васильевском острове выставили на продажу участок, ранее переданный СПбГУ. Ситуация заинтересовала СК

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    Следственный комитет взял на контроль судьбу земельного участка в устье реки Смоленки на Васильевском остове. Как говорится в телеграм-канале ведомства 19 февраля, его предстоящая продажа вызвала обеспокоенность местных жителей.

    Речь идет об участке площадью 6,9 га на Мичманской улице. На днях компания «ДОМ.РФ» выставила его на продажу. Начальная цена составила 1 млрд рублей. Ранее эту территорию город передавал в бессрочное пользование СПбГУ. Но вуз в итоге не стал осваивать территорию.

    Местные жители сами убирались на пустыре и использовали его для прогулок. Активисты также обращались к губернатору Александру Беглову с просьбой организовать в этом месте парк.

    Участники сообщества «Живем на Васильевском» «ВКонтакте» выразили обеспокоенность, что землю выкупит и застроит частная компания. Они обратились в Следственный комитет и потребовали остановить торги.

    Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову представить подробный доклад по ситуации и организовать прием инициативной группы граждан.

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