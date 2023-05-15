Бастрыкин остановил намыв. Видеоверсия событий на Васильевском острове

Показываем видеоверсию события, с которого начался воскресный переполох на стройке «Группы ЛСР» на намыве Васильевского острова.На кадрах запечатлено, как глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин около 08:10 по-спортивному преодолевает закрытый шлагбаум на въезде на охраняемую стройплощадку и следует вглубь территории.
С этого момента конфликт стал неизбежен. Если бы охранники нанятого строителями ЧОП проигнорировали постороннего, они были бы обвинены в халатном отношении к своим обязанностям на режимном объекте, особенно в нынешнее непростое время. А действуя по инструкции, остановив нарушителя периметра «ради его же безопасности» и предложив покинуть вверенную территорию, они ожидаемо нарвались на проверку законности действий при осуществлении охранной деятельности.
По данным «Фонтанки», диалог Александра Бастрыкина, которого охрана не признала, в чем признается сотрудник охранного предприятия «АГИС», проходил без документальных подтверждений его личности. Более того, подоспевшую вскоре Росгвардию вызвали именно сотрудники ЧОП — в строгом соответствии с инструкциями — и, очевидно, не желая переводить спор с немолодым уже, хоть и крепким человеком, в силовую плоскость. И именно сотрудникам Росгвардии Александр Бастрыкин уже и предъявил свое удостоверение, которое объясняло и значило слишком многое.
Сегодня СК РФ опубликовал видео — доказательство, что работы на намыве полностью остановлены.