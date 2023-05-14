Бастрыкина не пустили на «северный» намыв Васильевского острова. Он вернулся с ОМОНом

Главу Следственного комитета Александра Бастрыкина не пропустили на территорию, где ведутся работы по созданию «северного» намыва Васильевского острова. Через час обеспечивать доступ на площадку приехали сотрудники ОМОНа.

Как стало известно «Фонтанке», утром 14 мая председатель СК предпринял попытку зайти на охраняемую территорию, где группа «ЛСР» ведет работы по намыву. Пост охраны генерала юстиции не пропустил, несмотря на предъявленное удостоверение. От гостя потребовали «покинуть охранную зону». Глава ведомства был одет в штатское и к КПП пришел без охраны.

Через час к проходной подъехали сотрудники ОМОНа — и вторая попытка Бастрыкина оказалась успешной. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выхожу один я на намыв. Стройке на Васильевском Бастрыкин выписал уголовное дело и готовит еще два Около 11:30 пресс-служба Следственного комитета опубликовала сообщение, что Бастрыкин подписал постановление о возбуждении уголовного дела по статье 246 УК РФ («нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ») — второго по счету. Первое дело, которое по поручению председателя СК возбудило петербургское управление, было отменено прокурором.