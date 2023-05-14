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    Бастрыкина не пустили на «северный» намыв Васильевского острова. Он вернулся с ОМОНом

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    Главу Следственного комитета Александра Бастрыкина не пропустили на территорию, где ведутся работы по созданию «северного» намыва Васильевского острова. Через час обеспечивать доступ на площадку приехали сотрудники ОМОНа.

    Как стало известно «Фонтанке», утром 14 мая председатель СК предпринял попытку зайти на охраняемую территорию, где группа «ЛСР» ведет работы по намыву. Пост охраны генерала юстиции не пропустил, несмотря на предъявленное удостоверение. От гостя потребовали «покинуть охранную зону». Глава ведомства был одет в штатское и к КПП пришел без охраны.

    Через час к проходной подъехали сотрудники ОМОНа — и вторая попытка Бастрыкина оказалась успешной.

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    Около 11:30 пресс-служба Следственного комитета опубликовала сообщение, что Бастрыкин подписал постановление о возбуждении уголовного дела по статье 246 УК РФ («нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ») — второго по счету. Первое дело, которое по поручению председателя СК возбудило петербургское управление, было отменено прокурором.

    В рамках расследования дела, пока не утвержденного прокуратурой, была назначена «судебно-экологическая экспертиза». В Следственном комитете подчеркнули, что на это время все работы по намыву будут остановлены.

    Кроме того, по поручению Бастрыкина будут проведены еще три проверки: как застройщик соблюдает миграционное законодательство, не превысили ли охранники намывной территории свои полномочия, а также проверку в отношении чиновников Смольного, которые дали добро на реализацию проекта.

    «За время реализации проекта по поднятию высотных отметок в северной части Васильевского острова проходили неоднократные проверки разного рода надзорных органов, в том числе и Следственного комитета, в ходе которых были предоставлены все необходимые документы. Компания продолжает сотрудничать с проверяющими и действовать строго в рамках правового поля. Напомним, что перед началом работ были осуществлены все необходимые этапы: был разработан проект, проведены общественные слушания и пройдена государственная экологическая экспертиза, которая выдала положительное заключение. Развитие указанной территории предусмотрено законом Санкт-Петербурга — Генеральным планом, а также проектом планировки и межевания территории», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Группы ЛСР».

    Общая площадь территории «северного» намыва составит 162,8 гектара, планируется, что там поселятся около 29 тысяч человек. Общая площадь квартир составит примерно 875 тысяч квадратных метров.

    Работы по инженерной подготовке территории (поднятие высотных отметок и стабилизация территории) группа начала в 2022 году. Весной прошлого года Градостроительный совет Петербурга рассмотрел и согласовал концепцию застройки. Плановый срок окончания работ — 2025 год, после чего компания приступит к строительству запланированного жилья.

    Против намыва выступают местные жители, которые жалуются на шум, нехватку социальной инфраструктуры и невозможность использовать территорию в качестве пляжа. Также в суде рассматривается дело об оспаривании положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию.

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