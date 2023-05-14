Бастрыкина не пустили на «северный» намыв Васильевского острова. Он вернулся с ОМОНом

Главу Следственного комитета Александра Бастрыкина не пропустили на территорию, где ведутся работы по созданию «северного» намыва Васильевского острова. Через час обеспечивать доступ на площадку приехали сотрудники ОМОНа.
Как стало известно «Фонтанке», утром 14 мая председатель СК предпринял попытку зайти на охраняемую территорию, где группа «ЛСР» ведет работы по намыву. Пост охраны генерала юстиции не пропустил, несмотря на предъявленное удостоверение. От гостя потребовали «покинуть охранную зону». Глава ведомства был одет в штатское и к КПП пришел без охраны.
Через час к проходной подъехали сотрудники ОМОНа — и вторая попытка Бастрыкина оказалась успешной.
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Около 11:30 пресс-служба Следственного комитета опубликовала сообщение, что Бастрыкин подписал постановление о возбуждении уголовного дела по статье
В рамках расследования дела, пока не утвержденного прокуратурой, была назначена «судебно-экологическая экспертиза». В Следственном комитете подчеркнули, что на это время все работы по намыву будут остановлены.
Кроме того, по поручению Бастрыкина будут проведены еще три проверки: как застройщик соблюдает миграционное законодательство, не превысили ли охранники намывной территории свои полномочия, а также проверку в отношении чиновников Смольного, которые дали добро на реализацию проекта.
«За время реализации проекта по поднятию высотных отметок в северной части Васильевского острова проходили неоднократные проверки разного рода надзорных органов, в том числе и Следственного комитета, в ходе которых были предоставлены все необходимые документы. Компания продолжает сотрудничать с проверяющими и действовать строго в рамках правового поля. Напомним, что перед началом работ были осуществлены все необходимые этапы: был разработан проект, проведены общественные слушания и пройдена государственная экологическая экспертиза, которая выдала положительное заключение. Развитие указанной территории предусмотрено законом Санкт-Петербурга — Генеральным планом, а также проектом планировки и межевания территории», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Группы ЛСР».