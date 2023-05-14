Выхожу один я на намыв. Стройке на Васильевском Бастрыкин выписал уголовное дело и готовит еще два

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Один, в штатском, без охраны и в интересах жителей Петербурга глава Следственного комитата Александр Бастрыкин попытался пройти на режимный объект «ЛСР» - северный намыв на Васильевском острове. Его не пропустили, хотя он показал удостоверение генерала юстиции. Уже через час охранников привели в чувство профильные специалисты из отряда ОМОН.



Руководитель Следкома прошлую рабочую неделю провел в Петербурге. На прошедшем в эти дни Международном юридическом форуме доктор юридических наук был востребован – высказывания Бастрыкина мгновенно занимали топовые позиции в лентах новостей.



Ранним воскресным утром 14 мая Александр Иванович вышел из своего дома где-то в районе Морской набережной и повернул направо. Не будем говорить, где именно живет Бастрыкин, но до намыва, где ведет работы «ЛСР», ему меньше получаса ходьбы - очень неспешным, прогулочным шагом. Территория намыва огромна, стройка охраняется по всему периметру. Служба безопасности на желание благородного вида профессора пройти на режимный объект отреагировала по инструкции – «Не положено, гражданин, покиньте охранную зону». Тогда Заслуженный юрист России показал свое служебное удостоверение председателя Следственного комитета РФ. Но в ответ прозвучало хамство: «И что?»



Этот разговор состоялся в начале девятого утра, а уже в 11:30 пресс-служба СК выкатила «видео с места происшествия» и официальное сообщение:

«Сегодня Председатель Следственного комитета России подписал постановление о возбуждении уголовного дела и совместно с и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Бобковым О.В. и следственно-оперативной группой выехал на место происшествия, осмотрел его и дал ряд конкретных поручений».

В заявлении ведомства не говорится, что это был повторный за сегодняшний день визит Бастрыкина и что во второй раз силовую поддержку оказывал ОМОН. У спецназа охранники документов не спрашивали.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Возбужденное сегодня уголовное дело ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) тоже повторное. Первое, недельной давности, отменила прокуратура. В рамках еще не отмененного, но пока и не утвержденного прокурором дела назначена «судебно-экологическая экспертиза, на время которой все строительные работы должны быть остановлены».



А еще генерал Бастрыкин поручил провести три проверки: в отношении застройщика и относительно требований миграционного законодательства;

в отношении охранников, не превысили ли они своих полномочий;



в отношении чиновников Смольного, согласовавших работы по намыву.

В 15:22 стало известно, что к расследованию уголовного дела «подключились следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства, а также эксперты Судебно-экспертного центра СК РФ».

Комментирует пресс-служба «Группы ЛСР» (ведущий строительный холдинг Северо-Запада):



- За время реализации проекта по поднятию высотных отметок в северной части Васильевского острова проходили неоднократные проверки разного рода надзорных органов, в том числе и Следственного комитета, в ходе которых были предоставлены все необходимые документы. Компания продолжает сотрудничать с проверяющими и действовать строго в рамках правового поля. Напомним, что перед началом работ были осуществлены все необходимые этапы: был разработан проект, проведены общественные слушания и пройдена государственная экологическая экспертиза, которая выдала положительное заключение. Развитие указанной территории предусмотрено Законом Санкт-Петербурга – Генеральным планом, а также проектом планировки и межевания территории.



Группа ЛСР приобрела право на намыв северной части Васильевского острова по договору субаренды у компании «Терра Нова» в 2020 году почти за 3 млрд рублей. С изначально запланированных 143 га площадь «северного» намыва выросла почти до 163 га. Весной 2022 года Градостроительный совет Петербурга рассмотрел концепцию застройки уже с учетом прироста. Члены совета отмечали: обидно, что знаковое и видовое место станет по сути вторым Мурино - исключительно жилым кварталом с многоэтажками. Однако эскиз застройки одобрили 19 голосами «за» и 11 — против.

В прошлом году застройщик вышел с работами непосредственно на место. В настоящее время ведутся работы по инженерной подготовке участка для его будущей застройки: осуществляются поднятие высотных отметок и стабилизация территории. Плановый срок окончания работ – 2025 год, после чего компания приступит к строительству запланированного жилья.



Северный намыв в цифрах Общая площадь территории — 162,8 га Планируемое количество жителей: 29 тысяч человек Общая площадь квартир - около 875 тысяч кв. метров Против реализации проекта выступают местные жители, которые планировали организовать референдум по вопросу моратория по застройке острова из-за дисбаланса жилья и социальной инфраструктуры в районе. В новом жилом массиве действительно не хватает школ, детсадов и поликлиники.

Кроме того, жители привыкли использовать песчаный берег Финского в качестве пляжа — и требовали его сохранить. Василеостровцы регулярно в знак протеста устраивают «чаепития» - их счет уже превысил полсотни. Также островитяне жаловались на шум в ночное время, и в знак протеста летом прошлого года устроили показательную «ночевку» у местного отделения полиции.

В марте 2021 года общественная организация «Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей» подала заявление о регистрации общественной экологической экспертизы (ОЭЭ) проектной документации «Инженерная подготовка территории земельных участков для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап».



В октябре того же года застройщик получил положительное заключение государственной экоэкспертизы (ГЭЭ). В ноябре, после неудачных попыток получить документацию для проведения ОЭЭ, общество подало иск в арбитраж. По мнению авторов экспертизы, в результате реализации намыва будет «оказано существенное негативное воздействие на окружающую среду при сбросе сточных вод». Сейчас в Куйбышевском районном суде рассматривается дело с требованием отменить положительное заключение госэкспертизы и приказ Росприроднадзора об утверждении положительного заключения по проектной документации.

В рамках возбужденного-отмененного-заново возбужденного дела Следственный комитет считает, что «неустановленные лица из числа работников группы компаний ООО «Специализированный застройщик «ЛСР», в том числе ООО «Специализированный застройщик «ЛСР Простор», с октября 2021 года по настоящее время при выполнении работ в Василеостровском районе нарушили федеральное законодательство путем устройства основания песчаными грунтами, возведения временного берегоукрепления откосного типа». Описанные действия, по мнению СК, «влекут за собой угрозу возникновения тяжких последствий для окружающей среды, выражающихся в возможности рассеивания загрязняющих веществ, что может привести к причинению вреда здоровью населения при превышении предельных допустимых концентраций опасных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе».



Личный и неожиданный визит Бастрыкина на конфликтные объекты строительства в Петербурге - испытанный временем маневр. Достаточно вспомнить его эффектное прибытие к особняку Салтыковой, по итогам которого само здание стало вещдоком в уголовном деле: тогда застройщик тоже несколько ошарашенно упирал на то, что с документами-то у него все в порядке, а прокуратура отменяла дело. Но буквально на днях градозащитники выиграли таки суд по этой скандальной "реконструкции". Адресовать уголовные претензии Смольному за то, что кивнул застройщикам, Бастрыкину тоже не впервой - чего стоит дело в отношении председателя КГИОП Макарова.

Юлия Никитина, Ирина Корбат, Евгений Вышенков, Николай Кудин, "Фонтанка.ру"