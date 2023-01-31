Вице-губернатор винит Seven Suns в отказе играть по правилам игры, у закона к строителям претензий нет

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Во вторник вице-губернатор Петербурга Николай Линченко обвинил девелоперскую компанию «Севен Санс» в отказе строить социальную инфраструктуру. В ответ получил урок истории и обвинения в обмане.

На большой итоговой пресс-конференции о работе строительного комплекса города в 2022 году, уже в самом конце, вице-губернатор Петербурга Николай Линченко обрушился с критикой на девелоперскую группу «Севен Санс».



«Даже первая очередь, введенная в эксплуатацию, сейчас не обеспечена социальной и транспортной инфраструктурой в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. И я на всякий случай предостерегаю горожан от того, чтобы связывать свою судьбу с данной девелоперской группой», — заявил Линченко, уточнив, какой именно объект он имеет в виду, чтобы никаких разночтений не было: «...строительство второй и последующих очередей проекта группы «Севен Санс» «Мир внутри» — в районе санатория «Дюны», Приморское шоссе, 41-й километр».



Подобная антиреклама из уст столь высокого начальника в Петербурге звучит впервые. До этого чиновникам либо удавалось прижимать к ногтю неугодных менее публичными мерами, либо критика шла в адрес уже «мертвых» компаний, никаких продаж не ведущих. Как на бизнес «Севен Санс» сейчас повлияет выступление вице-губернатора, прогнозировать трудно, но вряд ли результат будет со знаком «плюс».

«Мы, безусловно, как компания детально изучим заявления Н. Линченко, дадим им правовую оценку, и, если в них будет усмотрено нарушение действующего законодательства, в том числе в части нанесения репутационного ущерба нашей компании, мы однозначно предпримем необходимые юридически значимые действия, в том числе подачу соответствующих исков в суд», — заявили в пресс-службе компании.



Группа «Севен санс девелопмент» учреждена и контролируется выходцем из Вологодской области Алексеем Рыжковым. Строительные проекты в Петербурге начала в 2013 году. К сегодняшнему дню, по данным Единого ресурса застройщиков у группы компаний в работе 535,6 тыс. м2 жилья и апартаментов: два проекта в Петербурге — в Сестрорецке и на Московском проспекте (реализуются компанией E. Development, имеющей общих владельцев с «Севен Санс»), три в Москве и два — в Подмосковье. За последние пять лет было введено в эксплуатацию почти 500 тыс. м2. Финансовые данные компания не раскрывает, выручку можно лишь приблизительно оценить по введенным в эксплуатацию в 2021 60 тыс. м2 — свыше 10 млрд рублей.

«Так резко чиновники говорят редко, — признает глава крупнейшего отраслевого СРО региона «Объединение строителей Петербурга» Алексей Белоусов. — Это вдвойне неприятно, поскольку непосредственно касается продаж и доверия к компании. Я не припомню ни одного подобного случая, за исключением высказываний в адрес компаний, который находились в стадии банкротства. Любой чиновник понимает, что его слова воспринимаются сообществом как некая... если не директива, то информация, которой обладает чиновник, отвечающий за развитие этого блока и знающий что-то, чего не знают остальные. Это такой серьезный удар по бизнесу».



Смольный требует от застройщиков создавать социальную инфраструктуру, включая дороги, садики, школы и поликлиники за свой счет (читай — покупателей жилья). В этой парадигме любой, кто уклоняется от этой почетной обязанности, автоматически оказывается в более выигрышной конкурентной ситуации. Логика такая: экономя сотни миллионов (или даже миллиарды), они получают тем самым возможность снизить цену квартир и распродать их быстрее, чем конкуренты.

Закона, который бы обязывал всех строителей брать на себя такие обязанности, не существует, подчеркивает глава Ассоциации строителей СПб Алексей Белоусов, это некие «соцобязательства». Но по факту подписание такого соглашения — непременная ступень в получении разрешения на строительство. А точнее — заключения градостроительной комиссии. Именно на ней решается, кто из строителей сколько именно и где должен построить. Стартовала работа комиссии примерно с конца позапрошлого лета. Критерии назначения «уроков» прописаны почти четко. Предельно ясно, и насколько эти обязательства увеличивают конечную цену квадратного метра для покупателя.



До сих пор получить разрешение на строительство без заключения «соцобязательного» соглашения с городом никто не пытался, и что будет, если попытаться «по закону», и устоит ли такая практика в суде, неизвестно. Застройщики просто согласились с этими правилами игры.



Одним из тех, кто идет против течения, стала компания «Севен Санс». При этом у нее особый случай. Дело в том, что ей не надо проходить градостроительную комиссию, чтобы получить разрешение на те самые вторую и третью очереди комплекса «Мир внутри». Сам Николай Линченко объяснил: разрешение было получено еще семь лет назад на весь комплекс. Продолжая стройку, девелопер не счел себя обязанным заключать договор с городом на строительство садов, школ и дорог.



Вице-губернатор не скрывал, что его критика связана именно с этим, ведь никаких подозрений в финансовых проблемах, которые могли бы помешать строительству и выполнению обязательств перед дольщиками, он «Севен Сансу» не предъявил. И особо оговорился, что два объекта компании в прошлом году были сданы без нарушения обязательств, хотя и намекнул, что якобы комитету по строительству для этого пришлось приложить некие усилия. Какие — не обозначено.

Сейчас чиновники видят долг компании перед городом в виде не переданных соцобъектов на намыве Васильевского острова. Большому жилому массиву там действительно не хватает садиков, нет школ и поликлиники, совсем беда с дорогами. Однако так ли виноват ли в этом «Севен Санс» и действительно ли он действует социально безответственно — мнения расходятся.

В ответ на запрос «Фонтанки» компания прислала развернутый ответ Николаю Линченко. В нем выражается несогласие с возлагаемыми на нее обязательствами по строительству социнфраструктуры на намыве Васильевского острова: «Севен Санс» уже вложило в развитие этой территории более 1,2 млрд рублей, принимая на себя, в том числе, и обязательства самих чиновников.



Более того, руководство компании приоткрыло суть закулисных переговоров о выдаче разрешений, которые обычно остаются скрытыми от широкой публики. По версии строителей, они обязались, как и коллеги по бизнесу, строить впредь на своих будущих объектах социальную инфраструктуру — в обмен на будущие разрешения на строительство. Однако якобы свою часть соглашения чиновники не исполнили, разрешений не дали, и теперь на основании тех обещаний требуют от девелоперов детские сады по своим старым, давно обжитым домам.



Алексей Белоусов связывает нынешнюю резкую риторику чиновников, пошедших на открытый конфликт с застройщиком, с недавним диалогом Александра Беглова с Владимиром Путиным. Президент попенял губернатору на его отчет о 100%-ной обеспеченности городских детей местами в детских садах, вызвавший недоумение именно в контексте новых жилых кварталов, где ситуация с садиками, мягко говоря, далека от тональности в заявлениях Смольного. Со стороны могло показаться, что Александру Беглову тот разговор дался непросто.



Вместе с тем в дефиците мест в садах, школах и поликлиниках (не говоря уже о нехватке нормальных внутриквартальных проездов) виновны не только застройщики. Не далее как 10 января Смольный рапортовал о сдаче 31 соцобъекта, включая 5 школ и 20 детсадов, — почти всех переданных безвозмездно городу строителями. Вклад бюджета при этом был скромнее — всего 20 объектов. И в этом тоже есть отдельный сюжет.

«За последние 10 лет бюджет комитета недоисполнен на общую сумму свыше 400 млрд рублей. Это уже выделенные на конкретные школы, садики и поликлиники деньги, которые не были освоены из-за постоянной переторговки конкурсов и срывов сроков, — отмечает Алексей Белоусов. — Конечно, бизнес сейчас имеет право говорить, что, если бы эти обязательства города были исполнены, дефицит был бы гораздо меньше. А то, что строить садики, школы и поликлиники — это и обязанность бюджета, — несомненно. Тем более что в минувшем году он получил рекордные доходы, перевалив за триллион рублей».



Хрестоматийный пример: «Фонтанка» в сентябре 2022 года писала о школе №199 Приморского района. Вообще это малюсенькая школа на 300 человек. Строить ее начали еще в 2010-м, но один за другим обанкротились три подрядчика, и за зданием закрепился приговор — «долгострой». В конечном итоге доделывать работу предшественников взялась компания «СУАР-Групп». В 2022 году она завершила строительство только корпуса детского сада на 170 мест, предусмотренного единым проектом со школой. В конце декабря того же года обещали сдать и школу, но уроки в ней, по состоянию на 31 января, так и не начались — открытие учебного заведения отложили до нового учебного года.



Настолько вопиющих примеров по городу не так много, но можно вспомнить поликлинику в Красном Селе, которую строили-строили с 2014 года, но ввести в эксплуатацию смогли лишь в 2022 году. Там также была длинная череда подрядчиков, подозрения в некачественно залитой плите фундамента и даже забастовка рабочих. Или реконструкцию корпусов школы №406 в Пушкине. Не столь ярко, но не менее долго строятся (а иногда на самом деле нет) в городе десятки объектов социальной инфраструктуры. Глядя на то, как неаккуратно относится город к своим собственным обязательствам, требовать безукоризненности от девелоперов — недальновидно.



Есть и еще один нюанс. Апеллировать к тому, что конкретно в этом комплексе — «Мир внутри» — не будет садиков и школ, несколько неуместно. Ведь по документам это санитарно-курортное учреждение. То, что называют «апартаменты». В них, к примеру, невозможно будет прописаться (а значит, нельзя будет и получить садик «по прописке»). Строители позиционируют его как место загородного, возможно, и семейного, но отдыха — летом или на выходных. При этом все его параметры, этажность, площадь застройки, вместимость (3,5 тысячи человек в 14 корпусах) не скрывались компанией при получении разрешений и были одобрены чиновниками в свое время. Документ, позволяющий начать строительство, без всяких требований и соцобязательств об этом подписан в 2015 году рукой в ту пору главы Госстройнадзора Леонида Кулакова. Почему он тогда дал такое разрешение, спросить с него Николаю Линченко нетрудно: г-н Кулаков возглавляет сейчас городской комитет имущественных отношений. И, возможно, в данной дискуссии ему также стоило принять какое-то участие.



Денис Лебедев, Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

Полный ответ Seven Suns Development:

“У нашей компании нет и не было никаких обязательств по строительству соцобъектов и инфраструктуры на намывных территориях и других территориях, где мы реализовывали наши первоначальные проекты.

Мы начали как компания работать в СПб с 2013 года. Первым проектом был проект «Я-Романтик» на Васильевском острове. Вице-губернатором по строительству тогда был М. Оганесян. Мы официально договорились с городом и другими застройщиками о совместном финансировании и строительстве магистральных городских инженерных сетей на намыве, которые стоили более 5 млрд рублей по тем деньгам. Участие нашей компании по совокупности составило более 1.2 млрд рублей. Это были официальные обязательства именно города по договору с АО «Терра Нова» - девелопер новых территорий на В.О. Но город эти обязательства не исполнил, в результате чего первый объект на намыве «Капитан Немо» компании «Лидер Групп» оказался объектом с обманутыми дольщиками по вине города.



Мы тогда в 2013 году договорились с правительством СПб о взятии застройщиками и нами, в том числе, этих обязательств города и освобождении застройщиков на намыве от любых других обязательств по строительству социнфраструктуры. С 2013 года (начало работы нашей компании в СПб) по 2019 год (смена администрации на администрацию Александра Беглова) в Петербурге не существовало единых правил для застройщиков по реализации девелоперских проектов и строительства соц. объектов и в каждом отдельным случае застройщики индивидуально определяли нагрузку по проектам.

В 2019-2020-2021 годах, поняв что получить разрешения на строительство по дальнейшим проектам нашей компании без взятия на себя обязательств по строительству соцобъектов в них будет невозможно, мы согласились с этим порядком и довели свою позицию о готовности строить все соцобъекты по всем именно будущим проектам. Но не затрагивать прошлые проекты, так как по ним было другое ценообразование, другие договорённости, другая экономика доходов и расходов, и т.д.



И это относится ко всем компаниям-застройщикам в Петербурге. Но губернатор Беглов и вице-губернатор Линченко завели другую позицию, что якобы мы должны построить все соцобъекты, в том числе, по всем нашим «старым» проектам. Это совершенно неприемлемо, не соответствует никаким ни юридическим, ни фактическим правилам, законам, договорённостям.

Несмотря на это, мы, как социальная ответственная компания, для урегулирования ситуации и возможности продолжать работать в городе по будущим проектам, согласились и подписали некоторые договоры по строительству соцобъектов на основании обещания губернатора Беглова и вице-губернатора Линченко выдать в обмен на это разрешения на строительство по одному нашему новому проекту.

Но это не произошло, обещания не были выдержаны. Кроме того, Линченко стал использовать свежие подписанные нами соглашения по строительству соцобъектов, как свидетельство якобы не выполнения нами этих обязательств, что якобы мы согласны построить, но не строим.

