Все должно быть вкусно. Как должна выглядеть школа, в которой хочется учиться

Огромные светлые холлы, интерактивные доски и дизайнерские интерьеры — визитная карточка любой современной школы. Но удобство — это не только цвет кафеля и стен. Как и в любой новостройке, выявить дефекты и недочеты в школе можно лишь погрузившись в образовательный процесс.

К 1 сентября в этом году в Петербурге заработали десять новых школ. В Комитете по образованию полагают, что проделанная в 2022 году работа позволила улучшить проблему нехватки школ образования в городе, все сданные объекты отвечают современным требованиям, экономическим и социальным условиям.



Мы решили выяснить, как обеспечены учебные места в городе и побывали в четырех новых школах.

«Чтобы все работало»

Микрорайон Каменка на севере Приморского района разрастается прямо на глазах — еще три года назад здесь было всего две высотки, а сейчас живут более 7,5 тысяч человек. Единственная школа № 632 не справлялась с потоком все прибывающих учеников, и застройщик ГК ПИК проектировал новый жилой комплекс «Орловский парк» сразу со школой площадью 16 тысяч квадратных метров на 825 мест. Второй корпус школы № 632 принял учеников 1 сентября 2022 года.



Фото: Наталья Наймушина Фото: Наталья Наймушина Фото: Наталья Наймушина Фото: Наталья Наймушина Поделиться Поделиться





— Здание построили быстро, всего за пару лет. Проект индивидуальный, за основу взяли московский, второго такого, один в один, в Петербурге нет, — говорит директор Людмила Чеплевская.

Здание получилось просторным, больше первого корпуса на 4 тысячи квадратных метров. Широкие коридоры и холлы, где дети могут скакать и прыгать на перемене, высокие потолки, компактные классы, в которые физически невозможно посадить детей больше, чем предусмотрено по СанПиНу.

Сейчас в школе запущены наиболее востребованные параллели, в основном это начальные классы, и с пятого по седьмой. Оборудование и кабинеты для старшей школы есть, но учеников пока нет — единственный десятый класс из 32 учеников занимается в первом корпусе.



— Я хотела открыть 10-й класс с естественнонаучной направленностью — химия, биология, физика. Но детей мало: следующий класс открываем при наличии 25 человек, — рассказывает Людмила Чеплевская.

В начальной школе первоклашек пока всего три класса, дети работают с меловыми досками, в некоторых учебных комнатах ее дополняет смарт-доска. Повсеместно электронные доски не нужны, говорит директор: по СанПиНу начальные классы могут заниматься с ней не более 10–15 минут.



Пока позволяют свободные площади, для учеников начальной школы организован кабинет группы продленного дня. После основных занятий с детьми здесь занимаются воспитатели — вместе готовят уроки, ведут шахматные кружки.



— Если потребуется набрать еще первоклассников, такую группу легко переформатировать под учебный кабинет. Сейчас пока такой необходимости нет, — говорит директор.

Есть возможность организовать 27 спальных мест для первоклашек с ослабленным здоровьем, даже закуплены кровати, но пока таких детей в школе нет.

К оснащению второго корпуса школы застройщик подошел основательно: за свой счет спроектировал и смонтировал все технологическое оборудование в кухонных цехах, от холодильных установок до мясорубок, оборудовал и связал в сеть в лингафонном кабинете интерактивную доску учителя с рабочими местами учеников, на спортплощадку установил снаряды, из резиновой крошки сделал амортизационное покрытие, полностью оснастил современной акустической системой актовый зал.



— В разных школах — по-разному, я уже открывала одну, и там все до единого оборудование мы покупали сами. Разумеется, когда застройщик что-то делает за свой счет, у нас появляется возможность для оснащения других кабинетов, — говорит директор.

Совместными усилиями школа и застройщик оборудовали и оснастили два дополнительных малых спортзала, где в рамках дополнительного образования заработали кружки хореографии и тхэквондо.

На спорт и здоровье в новом корпусе — сильный акцент: во второй четверти запустят два бассейна, большой и поменьше, оба — с приспособлениями для погружения в воду маломобильных детей.



Спроектировал застройщик и озеленение территории — по периметру школы разбиты клумбы с лавандой, до конца октября завершится посадка деревьев и центральной елки во внутреннем дворике, на пришкольном участке разбиты грядки, где уже весной на уроках биологии дети будут изучать вегетационный период растений.

Специально по инициативе директора застройщик смонтировал и теплицу, которой не было в проекте, а также парковку для велосипедов и самокатов — корректировки в проект вносили прямо на ходу.

Процесс открытия новостройки всегда напряженный, а в этом году были еще и сложности по некоторым отделочным материалам, рассказывает Чеплевская: на чашу бассейна была запланирована мозаика из Германии, в итоге ее заменили на отечественную, из-за чего поплыли сроки окончания работ.

В процессе строительства было любопытно наблюдать за реакцией родителей, говорит Людмила Чеплевская.

— Были сложности. Пока мы открывались, и они видели, что идет стройка, они переживали — успеем ли? как все это будет? будут ли учителя? Родители тех детей, кого комиссия отправила на этот корпус, возмущались: «Почему вы нас отправили куда-то на Каменку?». А когда прошла линейка, они побывали в здании, увидели учителей, все успокоились и остались довольны, — рассказывает директор.



Неожиданно трудно оказалось найти и младший обслуживающий персонал: жильцы элитного комплекса не видели себя в роли уборщиц и дворников. В итоге вакансии закрыли жители Выборгского района.

— Для меня важно, чтобы всё, что купили в рамках субсидирования бюджетного, не просто стояло, а работало. Хотелось бы, чтобы на этапе проектирования, неважно, какого уровня застройщик — от комитета или инвестор, привлекали будущего директора или специалиста из образования, который уже знает, как все должно быть организовано и взаимосвязано, — считает директор.

Сейчас общая практика такова, говорит Чеплевская, что директора назначают, когда проект уже готов, и многое приходится пересогласовывать в ходе самого строительства.

Как бы ни старались застройщики, дефекты и недочеты в новой школе всплывают в течение первых лет эксплуатации — где-то может вдруг начать подтекать крыша, треснуть фундамент или штукатурка. Как и любая новостройка, в течение первых трех лет школа находится на гарантийном обслуживании застройщика.



— Может отвалиться плинтус, где-то треснула краска, не было света в рекреации, но это все решаемо и не влияет на образовательный процесс. Любая строительная фирма понимает, что у нее есть резерв возможностей, в том числе и финансовых, чтобы устранить недочеты. Штукатурку можно подправить в выходные, что-то более серьезное исправить в каникулы или летом. Пока таких серьезных моментов у нас нет, — говорит Людмила Чеплевская.

«У нас все впереди»

Школа № 165 Приморского района Петербурга на 1375 мест строилась на средства города. Ее начали возводить в 2020 году, с апреля 2022-го директор Ирина Безбородая вместе со строителями обсуждала, как ее сделать лучше: городской проект хорош, но в жизни все по-другому.



Фото: Наталья Наймушина Фото: Наталья Наймушина Фото: Наталья Наймушина Фото: Наталья Наймушина Поделиться Поделиться





— Подрядчики молодцы, предложения встречали с пониманием, мобильно реагировали. Прямо на ходу мы перепланировали входную зону — слишком большую площадь перед турникетом сократили в пользу зоны перед раздевалками, чтобы дети могли спокойно, без толчеи, переобуться, повесить вещи. Стены пришлось перекрашивать в спокойные тона — в ярком дизайне проводить по 6 шесть часов тяжело. Отказались от шкафчиков в раздевалках — красиво, но неудобно, — рассказывает директор.



В здании два отдельных входа со своими раздевалками — для начальной школы и старшеклассников и восемь лестниц. Это, говорит директор, очень современно и удобно — исключает толчею.

Два бассейна, большой и поменьше, оснащены оборудованием для погружения маломобильных учеников, причем здесь оно будет востребовано — в первый класс приняли девочку в кресле.

Отдельная гордость — актовый зал с оборудованием, достойным хорошего кинотеатра.

— Я 16 лет проработала директором в школе старого образца. Для того, чтобы оборудовать для детей что-то достойное, приходилось экономить или входить в адресные проекты. С точки зрения условий, современная школа — это сказка, — говорит Ирина Безбородая.

В каждом классе смонтированы обычная доска и интерактивные панели, урок построен таким образом, чтобы сочетать в работе обе без ущерба для детских глаз.



Компьютерный класс оснащен ноутбуками, силами строителей смонтирован лингафонный кабинет.

В процессе создания медиатека, формируется список художественной литературы для библиотеки. И здесь со сроками их запуска школа всецело зависит от финансирования, которое проводится на конкурсной основе.



— Мы на старте большой интересной жизни, у нас все впереди, — говорит директор.

С мебелью немного просчитались, признается Ирина Безбородая: диванчики для холлов и шкафы для классов заказывали, когда школа еще не была запущена, и не было представления общего пространства.

— В шахматной зоне уже стоят столы и стульчики, в читальном зале — мягкие кресла-мешки. Есть вещи, которые мы угадали, кое-что придется докупать. Каждую рекреацию будем оформлять в индивидуальном стиле. Если бы я все сделала сразу, было бы неинтересно. А так мы учтем пожелания родителей, учеников и учителей, — рассказывает директор.

Несмотря на то, что объект уже сдан, строители продолжают со школой работать. Если учителя или директор видят протечку, фотографируют, отправляют им, и уже на следующий день недочет приходят устранять. По гарантийным обязательствам взаимодействие продлится три года.

Несмотря на вместительность школы — 1375 мест, Ирина Безбородая считает, что Приморскому району среднеобразовательных учреждений нужно больше. Учебное заведение рассчитано на 55 классов, и только в первой параллели семь первых, в каждом по 36 человек.



— Мы как-то посчитали — такая школа, как наша, может обеспечить местами только три высотки из нашего района, — говорит Ирина Безбородая.

Опыт для стрессоустойчивых

У общеобразовательной школы № 199 Приморского района Петербурга — грустная судьба: учебный корпус на 300 человек и детский сад на 170, которые входили в проект, город начал строить в 2010 году. Но один за другим три подрядчика обанкротились.



Фото: Наталья Наймушина Фото: Наталья Наймушина Поделиться Поделиться





Проект грозил прослыть долгостроем, пока за него не взялась строительная компания ООО «СУАР-Групп».Строители выполнили задачу, оказавшуюся не по плечам их предшественникам. Сейчас работы вышли на финишную прямую, окончательный срок сдачи школы намечен на декабрь 2022 года.



Понимая, что густонаселенный микрорайон, застроенный с 2008 года, дальше оставлять без школы нельзя, было принято решение быстро достроить детский сад и запустить в нем хотя бы начальную школу.

— Корпус «Детство» открылся 1 сентября 2022 года, дети с трех лет размещаются на первом и втором этажах, на третьем этаже — классы с первого по третий. Первых классов открыли пять, — рассказывает директор школы Роман Мохов.



Любая школа-новостройка, — говорит Роман Мохов, — это стресс, который выдержать по силам только морально подготовленным.

— Здание начальной школы и детсада сдали в эксплуатацию 25 августа — за 5 дней до начала учебного года, заключение Роспотребнадзора получили в ночь на 30 августа, а лицензию — 1 сентября, — рассказывает директор.

Один урок физкультуры в неделю у учеников корпуса «Детство» обязательно проходит в бассейне с естественным освещением, в классах ученики работают с интерактивными и меловыми досками.

С того момента, как в феврале 2021 года Роман Мохов погрузился в строительство вверенных ему объектов, он вникал в каждую деталь — от выбора отделочных материалов и дверей до расположения классов. Для отделки интерьеров привлекали дизайнеров.

— Мы пересогласовывали цвет дверей — сделали оранжевые, хотя по проекту были заложены серые. Напольную плитку соль-перец заменили на цветную. Перекрашивали стены, потому что изначально здесь все было белым и серым. Это же дети, в школе им должно быть «вкусно», — считает Мохов.



Единственный момент в оснащении, который упустили — не подумали, что нужно закупить шкафы для одежды учителей и директора. Этот недочет уже исправили — поставили мебель в план закупок.

Проект для «уставших» школ

Лицей № 369 в Красносельском районе — пример того, как можно всего за год за деньги бюджета реконструировать здание школы. На том месте, где сейчас высится новый учебный корпус, еще полтора года назад был школьный стадион. При строительстве в 1984 году его умудрились проложить на дренажную систему с двумя люками посередине, которые каждую весну просаживались вместе с полем. Тем более, ученикам не хватало места — при норме 825 в прошлом году там уже училось больше 1000 детей. Сейчас в каждом классе учится по 30 человек.



Фото: Наталья Наймушина Фото: Наталья Наймушина Фото: Наталья Наймушина Поделиться Поделиться





— Я подумал — что я отдам следующему директору? Труху! Системы изнашиваются. Нужно еще учесть специфику квартала старой застройки — здесь ничего нельзя сносить и возводить. Это целиком наш авторский проект, в 2016-м он был придуман, в 2019-м вышел из госэкспертизы. Первую пробную сваю забили 26 мая 2021 года, всего их здесь порядка 500, — говорит директор Константин Тхостов.



Шуметь в спальниках после 22 часов запрещено по закону, поэтому строили не в три смены, как в новостройках, а в две. Новый корпус на 4 тысячи квадратных метров, соединенный со старым галереей, запустили к 1 сентября 2022 года. В рамках реконструкции заменили все сети и в старом корпусе — тепловые, электрические, канализацию, пожарные, завели их в новый. Расчистили и выровняли грунт на стадионе, в недрах которого был закопан мусор, оставшийся от стройки школы с советских времен.

— При этом старый корпус в это время учился, все строительство шло на глазах у детей, и результаты их лучше, чем прошлогодние. Если в 2020-м году было 58 победителей всероссийских олимпиад, то в прошлом — 62. Любопытно, что в прошлом году многие ребята, вдохновленные нашей стройкой, поступили в строительные вузы, — рассказывает директор.

Единственное отстающее звено — поставщики, которые не успели привезти в полном объеме таблички для внутришкольной навигации.

Новый корпус — технологический, в нем разместили мастерские с электрическими швейными машинками для девочек, настоящими токарными станками для мальчиков, есть еще гончарная мастерская, хореографическая, художественная, музыкальная. Еще здесь кабинеты биологии, химии, физики и географии. Кроме школьных уроков, дети могут ходить на дополнительное образование в кружки, всего их на базе школы 1500. Были они в лицее № 369 и раньше, только ютились в старом корпусе «друг на друге».



Бассейн в новом корпусе делать не стали, вместо него школа получила спортзал на 650 квадратных метров с душевыми.

Проект повторного применения уже растиражирован, говорит Тхостов, его планируют применить для реконструкции других «уставших» школ, каких в Петербурге не один десяток.



— Проектом я полностью доволен, ничего в нем менять бы не стал. Понятно, что какие-то моменты будут всплывать в ходе эксплуатации, но для этого и существует у строителей гарантийный срок обслуживания, — говорит Тхостов.

Школ много не бывает

В новом учебном году в Петербурге открылись десять школ, еще две будут сданы до конца года.

Когда здание школы вводится в эксплуатацию, оно безопасно, в нем есть вода, тепло, электричество. Соблюдение нормативам проверяет Госстройнадзор. Но это не значит, что оно идеально. Отвалился плинтус, где-то потеки краски, стена дала усадку и появилась трещина — на большой стройке так бывает всегда. В течение гарантийного срока подрядчик, или застройщик, устраняет замечания за свой счет, период гарантийного обслуживания оговаривается индивидуально для каждого объекта, говорят в комитете по строительству Петербурга. В соответствии со ст. 756 ГК РФ предельный срок обнаружения недостатков составляет пять лет. Тех, кто нарушает контрактные обязательства, вносят в Реестр недобросовестных поставщиков, но в этом году обошлось без пополнения списка.



— Конечно, если бы был оторван плинтус или висел провод, в такое помещение детей никто не запустит, и недостатки были бы устранены до 1 сентября. Чтобы мы сдали какой-то недоделанный объект, конечно, такого не было. Госстройнадзор его просто не примет, — рассказывает Наталия Бурковская, представитель комитета по строительству Смольного.

Для отделки социальных объектов используются, как правило, материалы отечественного производства. Это экономически более целесообразно, считают в комитете по строительству, поскольку в России есть несколько крупных производств, которые выпускают аналоги всего того, что производится, например, в Германии.

Благодаря этому санкции ударили по строителям социальных объектов не так больно, как могли бы.

— Есть какие-то вещи, которые закупались за рубежом, но это мелочи — например, электрические щитки, экраны. Во-первых, в этом году пока есть еще запасы, на будущий год, мы надеемся, что-то начнет производиться в РФ. Сложности, безусловно были — всё подорожало, металл почти в два раза. Нужно было законодательно закрепить возможность пересчитать эту цену, чтобы получить дополнительные средства, это же бюджет. В двух школах, которые мы сдаем до конца года, хотя в прошлом году говорили, что они будут к 1 сентября, подрядчик просто не справился с документооборотом, мы не могли дать им денег, они ничего не могли купить, — говорит Бурковская.

