Клинику-долгострой на юго-западе Петербурга завершат за 30 миллионов

Фонд капитального строительства и реконструкции определил подрядчика для достройки поликлиники на улице Щапова в Красном Селе. Информация о контракте на 30 миллионов размещена 4 июня в базе системы закупок. Подрядчика не смогли найти в рамках открытого конкурса и заключили контракт с единственным желающим.



Достраивать здание будет компания «СУ-17». По данным СПАРК, общество с ограниченной ответственностью было создано в 1998 году. За прошлый год компания выручила более 1 миллиарда рублей, при этом в прошлом году большую долю выручки позволил компании заработать Фонд капитального строительства и реконструкции. Среди пяти госконтрактов от фонда, полученных «СУ-17» за два последних года, к текущему моменту завершён лишь один. Ещё четыре, на общую сумму почти 1,3 миллиарда рублей, в том числе контракт на строительство центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, по данным СПАРК, до сих пор исполняются.