Клинику-долгострой на юго-западе Петербурга завершат за 30 миллионов

Фонд капитального строительства и реконструкции определил подрядчика для достройки поликлиники на улице Щапова в Красном Селе. Информация о контракте на 30 миллионов размещена 4 июня в базе системы закупок. Подрядчика не смогли найти в рамках открытого конкурса и заключили контракт с единственным желающим.
Достраивать здание будет компания «СУ-17». По данным СПАРК, общество с ограниченной ответственностью было создано в 1998 году. За прошлый год компания выручила более 1 миллиарда рублей, при этом в прошлом году большую долю выручки позволил компании заработать Фонд капитального строительства и реконструкции. Среди пяти госконтрактов от фонда, полученных «СУ-17» за два последних года, к текущему моменту завершён лишь один. Ещё четыре, на общую сумму почти 1,3 миллиарда рублей, в том числе контракт на строительство центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, по данным СПАРК, до сих пор исполняются.
Клинику начали строить ещё в 2014 году, сдать обещали в 2017 году. Первый подрядчик — компания «Балтстрой», входившая в холдинг «Форум» Дмитрия Михальченко, с обязательствами не справилась. В последующие за первоначальным сроком годы подрядчики менялись на объекте не раз, и до сих пор здание в эксплуатацию не введено.
В 2019 году на соцдолгострой обратил внимание Александр Беглов. «Жители ждут поликлинику уже 5 лет. Давайте отблагодарим их за терпение», — говорил 8 августа два года назад градоначальник. Тогда губернатор обещал, что поликлиника будет сдана в июле 2020 года, но этого не произошло.
«Фонтанка» подробно рассказывала о забастовке строителей в феврале 2019 года на площадке долгостроя. Рабочие две недели ждали обещанных им денег, после чего решили привлечь внимание властей к своим проблемам с помощью акции протеста.