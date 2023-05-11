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    В Петербурге градозащитники выиграли суд по особняку Салтыковой

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    Городской суд Петербурга признал распоряжение Смольного, которое определяло предметы охраны особняка Салтыковой на Большой Морской улице, 51. Об этом 11 мая сообщила объединенная пресс-служба судов города.

    Иск к комитету по охране памятников, а именно его распоряжение и было оспорено, подали градозащитники Олег Мухин, Елена Павлова и Павел Шепетков.

    Суд согласился с доводами истцов и признал недействующим с момента принятия распоряжение от 2016 года, которое определяло список предметов охраны дома-памятника. Предметы охраны — это уникальные особенности объекта культурного наследия, которые фиксируются и не подлежат изменению — только сохранению.

    В градозащитном канале «SOS СПб Снос» истцы, комментируя итоги заседания, отметили, что их позицию поддержал прокурор.

    Снос особняка Салтыковой начался в августе 2022 года и вылился в громкий скандал и уголовное дело о сносе памятников в Петербурге. Интерес к ситуации проявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который за последние 9 месяцев следит за градозащитными конфликтами в городе.

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    Гость11 Мая 2023 в 15:12
    Молодцы!
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