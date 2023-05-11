В Петербурге градозащитники выиграли суд по особняку Салтыковой

Городской суд Петербурга признал распоряжение Смольного, которое определяло предметы охраны особняка Салтыковой на Большой Морской улице, 51. Об этом 11 мая сообщила объединенная пресс-служба судов города.



Иск к комитету по охране памятников, а именно его распоряжение и было оспорено, подали градозащитники Олег Мухин, Елена Павлова и Павел Шепетков.

Суд согласился с доводами истцов и признал недействующим с момента принятия распоряжение от 2016 года, которое определяло список предметов охраны дома-памятника. Предметы охраны — это уникальные особенности объекта культурного наследия, которые фиксируются и не подлежат изменению — только сохранению.