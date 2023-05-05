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    СК возбудил уголовное дело по намыву Васильевского острова

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ по намыву в северной части Васильевского острова. Об этом 5 мая сообщается в телеграм-канале Главного следственного управления ведомства по Петербургу.

    Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 246 УК РФ, возбудил следственный отдел по Василеостровскому району после того, как соответствующее поручение дал глава СК Александр Бастрыкин.

    Как считают в СК, «неустановленные лица из числа работников застройщика с октября 2021 года по настоящее время при выполнении работ по намыву нарушили федеральное законодательство путем устройства основания песчаными грунтами, возведения временного берегоукрепления откосного типа».

    В ведомстве отмечают, что эти работы влекут за собой «угрозу возникновения тяжких последствий для окружающей среды, выражающихся в возможности рассеивания загрязняющих веществ». А это, в свою очередь, может причинить вред здоровью людей, если концентрация загрязняющих веществ в воздухе будет превышать предельно допустимые параметры.

    «В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.

    «Перед началом работ были осуществлены все необходимые этапы: был разработан проект, проведены общественные слушания и пройдена государственная экологическая экспертиза, которая выдала положительное заключение. Развитие указанной территории предусмотрено Законом Санкт-Петербурга — Генеральным планом, а также проектом планировки и межевания территории», — прокомментировали в пресс-службе «Группы ЛСР», которая ведет работы на намывных территориях.

    Застройщик добавил, что в ходе работ по поднятию высотных отметок в северной части острова проводились проверки, в том числе и СК, в ходе которых группа предоставляла все необходимые документы. «Решение об отказе в возбуждении уголовного дела уже принималось, другие проверки также подтвердили законность проводимых работ», — добавили в группе.

    Общая площадь территории северного намыва Васильевского острова составит 162,8 га. Планируется, что на нем поселится порядка 29 тысяч человек. Общая площадь квартир составит около 875 тысяч кв. метров.

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