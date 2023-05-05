СК возбудил уголовное дело по намыву Васильевского острова

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ по намыву в северной части Васильевского острова. Об этом 5 мая сообщается в телеграм-канале Главного следственного управления ведомства по Петербургу.



Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 246 УК РФ , возбудил следственный отдел по Василеостровскому району после того, как соответствующее поручение дал глава СК Александр Бастрыкин.

