СК возбудил уголовное дело по намыву Васильевского острова

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ по намыву в северной части Васильевского острова. Об этом
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей
Как считают в СК, «неустановленные лица из числа работников застройщика с октября
В ведомстве отмечают, что эти работы влекут за собой «угрозу возникновения тяжких последствий для окружающей среды, выражающихся в возможности рассеивания загрязняющих веществ». А это, в свою очередь, может причинить вред здоровью людей, если концентрация загрязняющих веществ в воздухе будет превышать предельно допустимые параметры.
«В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.
«Перед началом работ были осуществлены все необходимые этапы: был разработан проект, проведены общественные слушания и пройдена государственная экологическая экспертиза, которая выдала положительное заключение. Развитие указанной территории предусмотрено Законом Санкт-Петербурга — Генеральным планом, а также проектом планировки и межевания территории», — прокомментировали в пресс-службе «Группы ЛСР», которая ведет работы на намывных территориях.
Застройщик добавил, что в ходе работ по поднятию высотных отметок в северной части острова проводились проверки, в том числе и СК, в ходе которых группа предоставляла все необходимые документы. «Решение об отказе в возбуждении уголовного дела уже принималось, другие проверки также подтвердили законность проводимых работ», — добавили в группе.