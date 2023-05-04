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    Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по северному намыву Васильевского острова

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    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления возбудить уголовное дело, связанное с работами по намыву в северной части Васильевского острова. Об этом сообщается 4 мая в телеграм-канале информационного центра ведомства.

    Как отмечается в сообщении, петербургское Главное следственное управление уже проводило процессуальную проверку, по ее итогам «принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела» по намывным работам. Теперь региональному управлению предстоит возбудить дело, проверить «следственным путем все озвученные доводы» и представить Бастрыкину доклад.

    Против намыва выступают местные жители, также в суде рассматривается дело об оспаривании положительного заключения госэкспертизы на проект. Работы по намыву ведет «Группа ЛСР».

    «В ходе реализации проекта по поднятию высотных отметок в северной части Васильевского острова проходили неоднократные проверки разного рода надзорных органов, в том числе и Следственного комитета, в ходе которых «Группа ЛСР» предоставляла все необходимые документы. Решение об отказе в возбуждении уголовного дела уже принималось, другие проверки также подтвердили законность проводимых работ», — прокомментировали в пресс-службе группы.

    Застройщик напомнил, что перед началом работ был разработан проект, проведены общественные слушания и получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, развитие северного намыва фигурирует в Генплане города, а также соответствует проекту планировки территории.

    «В связи с вышесказанным предположить, о какой именно статье УК РФ в данном случае идет речь, мы не беремся, находимся по этому поводу в некотором недоумении», — добавили в группе.

    Общая площадь территории северного намыва Васильевского острова составит 162,8 га. Планируется, что на нем поселится порядка 29 тысяч человек. Общая площадь квартир составит около 875 тысяч кв. метров.

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    Комментарии 11

    Гость04 Мая 2023 в 19:58
    Смешшшно.
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