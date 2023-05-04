Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по северному намыву Васильевского острова

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления возбудить уголовное дело, связанное с работами по намыву в северной части Васильевского острова. Об этом сообщается 4 мая в телеграм-канале информационного центра ведомства.

Как отмечается в сообщении, петербургское Главное следственное управление уже проводило процессуальную проверку, по ее итогам «принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела» по намывным работам. Теперь региональному управлению предстоит возбудить дело, проверить «следственным путем все озвученные доводы» и представить Бастрыкину доклад.



Против намыва выступают местные жители, также в суде рассматривается дело об оспаривании положительного заключения госэкспертизы на проект. Работы по намыву ведет «Группа ЛСР».



«В ходе реализации проекта по поднятию высотных отметок в северной части Васильевского острова проходили неоднократные проверки разного рода надзорных органов, в том числе и Следственного комитета, в ходе которых «Группа ЛСР» предоставляла все необходимые документы. Решение об отказе в возбуждении уголовного дела уже принималось, другие проверки также подтвердили законность проводимых работ», — прокомментировали в пресс-службе группы.

