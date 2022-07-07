Петербуржцы устроили «ночевку» около отдела полиции в протест против ночных работ на намыве

Telegram-канал «Мы против Северного намыва»

После традиционной встречи, которую регулярно устраивают жители Васильевского острова, протестующие против работ по намыву, участники вечером 6 июля отправились на «ночевку» к 37-му отделу полиции требовать прекращения работ по ночам.

В течение почти полугода жители Василеостровского района, которые выступают против строительства Северного намыва острова, каждую среду устраивают «чаепития». Сейчас жители соседних домов регулярно жалуются на шум от работ, которые ведутся ночью. Горожане неоднократно требовали прекратить шуметь после 22:00. По их словам — пока безрезультатно.

Фото: Telegram-канал «Мы против Северного намыва» Фото: Telegram-канал «Мы против Северного намыва» Фото: Telegram-канал «Мы против Северного намыва» Поделиться Поделиться





После того, как и 6 июля вечером работы не остановились, участники встречи отправились писать заявления в полицию.

Возможности подать заявление пришлось подождать: по соседству со зданием, в котором располагается отделение, прорвало трубу, и мощный фонтан хлестал, в том числе, и на правоохранителей. После устранения аварии полицейские выдали желающим бланки.

В знак протеста против шума по ночам и невозможности представителей власти повлиять на ситуацию горожане устроились на ночлег прямо у отделения полиции: на пенках и даже скамейке.

