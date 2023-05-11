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    Ордер на арест тех, кто выдал ордер на арест. СК намерен объявить в розыск судей МУС

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    Следственный комитет объявит в розыск прокурора и трех судей Международного уголовного суда (МУС) в рамках возбужденного ранее уголовного дела. Об этом глава ведомства заявил в рамках XI Петербургского международного юридического форума, который проходит в Петербурге.

    Тема выданного МУС ордера на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой была затронута на сессии «Дети Донбасса: право на защиту», она прошла в «Экспофоруме» 11 мая.

    «СК тогда очень быстро возбудил уголовное дело против прокурора [МУС], председателя и трех судей, которые активно влияли на принятие этого решения. Мы их скоро объявим в розыск», — сообщил Бастрыкин.

    Он также назвал отличным предложение модератора сессии, телеведущего Владимира Соловьева, который высказал идею создать альтернативу Международному уголовному суду и Европейскому суду по правам человека. По мысли сотрудника телеканала «Россия-1», такой новый международный суд мог бы быть создан на базе БРИКС (союз Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР).

    Выступая на сессии, Александр Бастрыкин сообщил среди прочего, что с 2014 года его ведомством возбуждено почти три тысячи уголовных дел в отношении 716 лиц, в том числе военного и политического руководства Украины. Отвечая на вопрос из зала, Бастрыкин сказал, что категорически против возвращения смертной казни, так как нет гарантий судебной ошибки.

    Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд считает, что на них лежит ответственность за «незаконное перемещение детей с Украины в Россию». Москва считает эти обвинения юридически ничтожными и политически ангажированными. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям — 299-й (привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного или незаконное возбуждение уголовного дела) и 360-й (нападение на лиц, которые пользуются международной защитой).

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    МУСАлександр БастрыкинОрдер на арест
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