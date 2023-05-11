Ордер на арест тех, кто выдал ордер на арест. СК намерен объявить в розыск судей МУС

Следственный комитет объявит в розыск прокурора и трех судей Международного уголовного суда (МУС) в рамках возбужденного ранее уголовного дела. Об этом глава ведомства заявил в рамках XI Петербургского международного юридического форума, который проходит в Петербурге.



Тема выданного МУС ордера на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой была затронута на сессии «Дети Донбасса: право на защиту», она прошла в «Экспофоруме» 11 мая.

«СК тогда очень быстро возбудил уголовное дело против прокурора [МУС], председателя и трех судей, которые активно влияли на принятие этого решения. Мы их скоро объявим в розыск», — сообщил Бастрыкин.