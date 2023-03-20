СК возбудил дело на судей и прокурора суда в Гааге из-за ордера на арест граждан России

Уголовное дело в отношении прокурора и четырех судей Международного уголовного суда (МУС) возбуждено в России. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Отмечается, что дело квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса: 299-й (привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного или незаконное возбуждение уголовного дела) и 360-й (нападение на лиц, которые пользуются международной защитой).
В отношении судей МУС дело возбуждено также по двум статьям: 301-й (заведомо незаконное задержание) и той же 360-й статье Уголовного кодекса России.
Дело возбуждено в отношении «прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана, судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса», говорят в ведомстве.
По версии следствия, именно прокурор направил в Палату предварительного производства МУС ходатайство о получении ордера на арест граждан России. В документе, напомним, речь шла о президенте России Владимире Путине и детском омбудсмене Марии Львовой-Беловой.
Судьи же на основании представленного документа выписали ордер.
Уголовное преследование «носит заведомо незаконный характер», подчеркивают в СК. И добавляют: у МУС нет оснований для привлечения Путина и Львовой-Беловой к уголовной ответственности.
Также в ведомстве напомнили, что с 1973 года действует Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой. Согласно документу, главы стран обладают иммунитетом от преследования иностранных государств.