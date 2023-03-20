СК возбудил дело на судей и прокурора суда в Гааге из-за ордера на арест граждан России

Уголовное дело в отношении прокурора и четырех судей Международного уголовного суда (МУС) возбуждено в России. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Отмечается, что дело квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса: 299-й (привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного или незаконное возбуждение уголовного дела) и 360-й (нападение на лиц, которые пользуются международной защитой).

В отношении судей МУС дело возбуждено также по двум статьям: 301-й (заведомо незаконное задержание) и той же 360-й статье Уголовного кодекса России.

