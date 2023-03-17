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    Суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена

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    Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда 17 марта.

    В публикации отмечается, что Владимир Путин и Мария Львова-Белова предположительно несут ответственность за военное преступление, связанное с незаконным перемещением детей с территории Украины на территорию России.

    Комментируя решение суда в Гааге, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения», – написала она в своем телеграм-канале.

    Она добавила, что Россия не является участником Римского статута и обязательств по нему не несёт.

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