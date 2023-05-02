Яхт-клуб «Геркулес» переедет с Лахты на Смоленку. Посмотрите, как будет выглядеть новая марина на намыве

Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





«Газпром» построит на намыве Васильевского острова яхтенный порт «Смоленка», куда на время строительства второго небоскреба Лахта Центра переедет яхт-клуб «Геркулес». Об этом 2 мая сообщает «Коммерсант». Как выяснила «Фонтанка», новую марину возводят в сжатые сроки. Открытие яхт-клуба запланировано на 3 июня.

месторасположение купленного участка Поделиться Поделиться





«Рядом с портом «Геркулес» планируется строительство Лахта Центра — 2, — пояснил «Фонтанке» представитель Яхт-клуба Санкт-Петербурга Алексей Жиров. — Та часть, которая развернута к воде, к марине, к «Геркулесу», частично будет задействована для Академии парусного спорта. Но так как этот проект будет строиться в ближайшие 3–5 лет, доступа к этой марине ни у спортсменов, ни у детей не будет, проводить соревнования здесь не представляется возможным. Мы переместились на Смоленку».



Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





По его словам, благодаря созданию намыва рядом с пассажирским портом «Морской фасад» в устье Смоленки образовалась «естественная марина», где стало возможным сделать яхт-клуб. Для этого Яхт-клуб Санкт-Петербурга приобрел в собственность участок — полосу береговой линии площадью около 3 га.



Как рассказал Жиров, Академия парусного спорта перебралась на Смоленку еще зимой. Город передал ей спортивный комплекс, в котором в зимний период тренировались дети. Сюда же на время переедет корабль «Полтава», пока под него строится центр около Парка 300-летия, и все службы яхт-клуба «Геркулес».

Новый яхт-клуб будет рассчитан на 200 судов. Этих мощностей должно хватить для размещения «Геркулеса» и академии. Все регаты, которые проводились на Лахте, будут перенесены сюда.



«Открытие мы планируем на 3 июня. Это будет самое быстрое, наверное, в истории строительство», — отмечает Жиров. На возведение яхт-клуба уйдет два месяца.



Напомним, что ранее «Фонтанка» сообщала о планах «Газпрома» перебазировать яхт-клуб «Геркулес» в Горскую. Планы «Газпрома» по строительству яхт-клубов на Лахте, в Горской и на Смоленке не являются взаимоисключающими, говорит Жиров. Все вместе три яхт-клуба образуют единую сеть яхтенной инфраструктуры. «То есть человек сможет сесть на лодку в Смоленке, пойти в Лахту или Горскую. Развивается яхтенная инфраструктура, в том числе для походов и путешествий», — говорит представитель Яхт-клуба Санкт-Петербурга.

Стоимость проекта он уточнить не смог.

