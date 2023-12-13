Мы парламент, мы так видим. Что ЗакС согласился под занавес подправить в Генплане

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Проект нового Генерального плана Петербурга прошел второе чтение, к которому депутаты подали 64 поправки. Большинство из них Заксобрание на заседании 13 декабря поддержать отказалось. Рассказываем о корректировках — какие изменения приведут к застройке, какие — к защите от нее, а также о том, что парламент города поддержать отказался.





На заседании профильной парламентской комиссии, которое состоялось накануне, обсуждение всех поправок заняло рекордные 11 минут. По итогам комиссия поделила все предложения на три «кучи». Первая — это то, что Заксобранию рекомендовано принять пакетом — и что было в итоге принято, вторая — такой же пакет на отклонение, остальные поправки рассматривались по отдельности, и все их комиссия рекомендовала не принимать. На пленарном заседании обошлось без сюрпризов, депутаты голосовали (или воздерживались от голосования) ровно в соответствии с решением комиссии.



Какие поправки одобрили депутаты



Всего парламент принял 15 поправок. Одна из самых заметных —по Шуваловскому лесу в Приморском районе — почти 14 га восточнее ЖК «Шуваловский», которые предназначались под высотное жилое строительство. В проекте Генплана там были максимальные от 9 этажей и выше (Ж4). Против застройки этой территории в суде боролись местные жители. В этой локации построить ЖК планировал Seven Suns Development. Поправки по защите леса подали депутат Николай Бондаренко и фракция «Яблоко».



Кроме того, вестибюль станции метро «Политехническая» в ходе реконструкции, похоже, избежит надстройки торгово-развлекательным комплексом. По итогам второго чтения была принята поправка депутатов Марины Шишкиной, Дениса Четырбока и Валерия Гарнеца вернуть территорию в зону транспортной инфраструктуры (ТИ). Какой ТРК предлагали надстроить, «Фонтанка» показывала. Но Градостроительный совет не одобрил это предложение.



Интересная ситуация складывается с метро на юге города. Депутат от «Новых людей» Дмитрий Павлов предложил протянуть линию метрополитена «от станции «Пулково» до станции «Экспофорум» и электродепо метрополитена до 2040 года, чтобы обеспечить транспортной инфраструктурой кампус СПбГУ Технологической долины «Невская Дельта». Но, забегая вперед, скажем, что поправки того же Павлова, а также фракции «Яблоко» построить, наконец, станцию метро в поселке Шушары были отклонены. «Фонтанка» подробно рассказала об этом.



На проспекте Верности (участок северо-западнее пересечения улиц Верности и Бултерова) вместо зоны отдыха Р1 установят деловую зону территории, где планировалось строить дельфинарий. Депутат Михаил Амосов ранее пояснял редакции, что эта территория — альтернатива участку на проспекте Науки, 16, где ради строительства здания районной налоговой планируется вырубить около сотни деревьев. За сохранение этого сквера борются жители. По словам парламентария, теперь можно предложить Смольному перенести стройку на Верности.



На месте снесенного «Северного рынка» (пересечение Светлановского проспекта и улицы Академика Байкова) поправкой главы фракции «Единая Россия» Павла Крупника подготовили место под волейбольную учебно-тренировочную базу с ареной, которая должна стать домашней площадкой волейбольного клуба «Зенит».



Наконец, на Васильевском острове на месте пустыря восточнее дома №1 по проспекту Кима, где (нечастый случай единения горожан и власти) не согласовали строительство апарт-отела под видом спорткомплекса. Депутат Валерий Гарнец предложил перевести эту территорию в деловую зону и закрепить в Генплане, что на этом участке построят школу не менее чем на 825 мест.



Что предлагали — и не раз, но все равно не одобрили

По ряду локаций оппозиционные депутаты и фракции подавали одинаковые, либо схожие поправки.

Например, депутаты оппозиционных фракций («Яблоко» и «Справедливая Россия»), а также коммунисты Александр Рассудов и Ирина Иванова предложили защитить Смольный собор от надстройки 170-метровой колокольней. И для этого не переводить в деловую зону участок площади Растрелли, а установить там рекреационную зону. «Фонтанка» подробно рассказывала об этой идее. Глава фракции «справароссов» Марина Шишкина назвала это «градоопасной» идеей и напомнила про то, что отрицательное мнение высказывали горожане.



Также депутаты от фракций СР, «Яблоко» и КПРФ подавали поправки по строительству транспортной инфраструктуры в районе в районе Лахты, где местные жители протестуют против этого решения из-за перспективы сноса жилых домов.



«Справедливая Россия» и «Яблоко» подали поправки с предложением отказаться от строительства Ново-Адмиралтейский мост. Через Неву. Он должен связать Васильевский остров (в створе 16 и 17 линии) и Коломну. Одна из поправок предлагала заменить мост на тоннель.



Кроме того, две поправки были поданы и по северному намыву Васильевского острова. «Яблоко» предлагало вернуть часть территории в зону акватории, чтобы остановить строительство намыва, «эсеры» — перевести в зону рекреации значительную территорию на намыве с променадом вдоль Финского залива.



Также не удалось и перевести в зону садоводства территорию СНТ «Макаровец», которое располагается почти по соседству с Константиновским дворцом. Сейчас СНТ в зоне рекреации, что исключает любое дачное строительство или садовое хозяйство.



Что не еще захотел видеть в Генплане парламент

На месте кладбища первых строителей (улица Сытнинская, 11) парламент не поддержал инициативу «эсеров» заменить деловую зону на зону отдыха Р3, чтобы присвоить в будущем этому месту статус исторического парка.

Депутаты от «Справедливой России — За правду!» Михаил Амосов и Марина Шишкина настаивали на сохранении водоподводящей системы фонтанов Петергофа. Для этого надо было сменить жилую зону на рекреационную на трех участках севернее и восточнее улицы Шахматова. По словам авторов, в противном случае вода в фонтанах может стать мутной.



Глава фракции КПРФ Роман Кононенко предложил исключить строительство через поселок Петро-Славянка дороги до Южной широтной магистрали. Он объяснил, что строительство будет вестись вплотную к домам жителей и возможен снос части домов.



«Яблоко» предлагало перевести в рекреационную зону сад на Неве, сквер в Кузнечном переулке, полосу под трассу М-7 в Удельном парке и защитить от строительства биатлонной трассы заказник «Щучье озеро». Коммунист Роман Кононенко — сделать рекреацией сквер около дома №116 по улице Савушкина.



В числе других болевых точек, предложения по которым также не прошли: отказ от строительства дороги в город-спутник Южный через поселок Александровская, отказ от Сестрорецкого намыва, защита от застройки «Рожка» (напротив Александро-Невской лавры), Пьяной гавани в Приморском районе



Справка:



Генеральный план Петербурга — главный градостроительный документ. Новый Генплан принимается с расчетным сроком до 2024 года и прогнозным сроком до 2050 года. В Генплане отображаются функциональные зоны, важные для города объекты регионального значения (больницы, крупные школы, метро, дороги и т.д.). К проекту Генплана было подано около 11 тысяч предложений.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»