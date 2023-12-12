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    У Шуваловского леса появился шанс на спасение от застройки

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    Комиссия Законодательного собрания по градостроительству 12 декабря рекомендовала парламенту принять поправку к Генеральному плану Петербурга, устанавливающую рекреационную зону Р2 на территории Шуваловского леса, который горожане пытаются защитить от застройки.

    Как передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца, речь идет о двух участках общей площадью 13,86 га южнее Шуваловского карьера — рядом с ЖК «Шуваловский» в Приморском районе. В действующей версии Генплана территория находится в зоне многоэтажной жилой застройки (Ж3), в проекте нового Генплана — в зоне жилой застройки Ж4 от 9 этажей и выше.

    Комиссия рекомендовала принять поправку вице-спикера Заксобрания Николая Бондаренко, аналогичную поправку к Генплану также подала и фракция партии «Яблоко».

    Ранее СМИ писали о планах дочерней компании девелопера Seven Suns Development застроить эту территорию жильем. Горожане пытаются в суде признать «жилую» зону недействительной, однако потерпели неудачу в трех инстанциях, истцы планировали обратиться в Верховный суд.

    Поправки в Генплан ко второму чтению Законодательное собрание рассмотрит на заседании 13 декабря, поправка по Шуваловскому лесу включена в пакет, который профильная комиссия рекомендовала к принятию.

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