У Шуваловского леса появился шанс на спасение от застройки

Комиссия Законодательного собрания по градостроительству 12 декабря рекомендовала парламенту принять поправку к Генеральному плану Петербурга, устанавливающую рекреационную зону Р2 на территории Шуваловского леса, который горожане пытаются защитить от застройки.
Как передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца, речь идет о двух участках общей площадью 13,86 га южнее Шуваловского карьера — рядом с ЖК «Шуваловский» в Приморском районе. В действующей версии Генплана территория находится в зоне многоэтажной жилой застройки (Ж3), в проекте нового Генплана — в зоне жилой застройки Ж4 от 9 этажей и выше.
Комиссия рекомендовала принять поправку вице-спикера Заксобрания Николая Бондаренко, аналогичную поправку к Генплану также подала и фракция партии «Яблоко».
Ранее СМИ писали о планах дочерней компании девелопера Seven Suns Development застроить эту территорию жильем. Горожане пытаются в суде признать «жилую» зону недействительной, однако потерпели неудачу в трех инстанциях, истцы планировали обратиться в Верховный суд.
Поправки в Генплан ко второму чтению Законодательное собрание рассмотрит на заседании 13 декабря, поправка по Шуваловскому лесу включена в пакет, который профильная комиссия рекомендовала к принятию.